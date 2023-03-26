Украина ответила на ядерный шантаж Путина и Лукашенко

Украина ответила на ядерный шантаж Путина и Лукашенко8
- 26.03.2023, 11:41
- 10,690
Реакция СНБО и Офиса Зеленского.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.
По его словам — это шаг к внутренней дестабилизации страны. Об этом он написал в своем Twitter.
«Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина», — констатировал он.
Данилов также добавил, что тем самым Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники.
Реакция Офиса президента Украины
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассчитывает на то, что Европа усилит санкции против России в ответ на ее решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
Он призвал к введению ограничений против «Росатома». Свое мнение он озвучил в эфире телеканала LCI.
При этом Подоляк также призвал увеличить поставки оружия Украине для контрнаступления из-за нехватки в ВСУ 155-миллиметровых снарядов, танков и тактической амуниции.
«Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России», — отметил представитель ОП.