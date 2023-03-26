«Он был правильным человеком в неправильное время» 3 26.03.2023, 12:19

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Белорусски рассказали, как они уходили из отношений, в которых все было хорошо.

Не всегда расставания связаны с токсичными отношениями. Иногда приходится уходить от того, кто искренне и сильно любит.

Журналисты citydog.io поговорили с минчанками, которые оказывались в таких ситуациях.

КСЕНИЯ (27)

Фотограф

– С этим молодым человеком мы были вместе чуть более полутора лет. Мне тогда было 19, ему – 30. На тот момент это казалось чем-то нормальным, нам было комфортно вместе, и разница в возрасте практически не чувствовалась.

Основная проблема этих отношений заключалась в том, что встречались мы на расстоянии. Я жила в Минске, он – в Санкт-Петербурге. До личного знакомства в Питере мы следили друг за другом в Tumblr. Я там вела какой-то сопливый текстовый блог, а он выкладывал туда снимки своего города.

В одном из моих постов он узнал, что я летом приезжаю в Петербург, и предложил встретиться. Это была влюбленность с первого взгляда, которая переросла во что-то большое. Мы сильно понравились друг другу и были готовы к отношениям на расстоянии.

Весь следующий год часто катались туда-сюда из Питера в Минск и обратно, только чтобы ненадолго увидеться. Было очень много ярких эмоций. Казалось, что мы – это те самые соулмейты, о которых так часто везде говорят.

Несмотря на все чувства, мысли о расставании были у меня на протяжении всего периода наших отношений. Я тот человек, который всегда был вполне самодостаточным. Мне было не особо понятно, зачем люди вступают в отношения, зачем потом женятся. Несмотря на то что я умею любить, мне не составляет труда уйти от партнера, если я понимаю, что так мне будет лучше.

Через полтора года молодой человек сделал мне предложение. Помню свою первую мысль: «И это все? Дальше ничего?» Мне был 21 год, и вместо эйфории я испытывала страх. Четко ощущала, что это все неправильно. Мне не хотелось вот так резко врываться в абсолютно чужую жизнь, пускай мне там и были рады.

Он начал строить совместные планы на будущее: хотел, чтобы после получения диплома я переехала к нему в Петербург. Казалось, что это было бы абсолютно логичным решением. Умный, красивый и успешный мужчина с крутой театральной карьерой предлагает мне выйти за него замуж и жить в собственной просторной квартире. У нас классные отношения, мы понимаем друг друга, и нам хорошо вместе.

Спойлер: вместо свадьбы случилось расставание. Я долгое время откладывала этот разговор. Думала, вдруг страхи уйдут и я изменю свое решение. Этого не случилось. Мне было важно понять, чего в первую очередь хочу я, чем хочу заниматься. Все это не вписывалось в концепцию раннего замужества и переезда.

Разговор случился спонтанно. Я устала чувствовать вину из-за каких-то недомолвок и на фоне всех этих внутренних переживаний в один момент все ему выпалила. Помню, как он сразу закрылся. На физическом уровне он как-то сжался, застыл. Не знаю, как это передать словами.

Мне было трудно наблюдать за его реакцией. От переживаний я сбегала на работу, брала больше проектов. Решение уйти от него было одновременно и очень трудным, и очень простым. Возможно, все осложнялось тем, что это были здоровые отношения, где все было прекрасно.

Сейчас я бы точно ничего не меняла в этом решении. Он хотел семью, а я хотела найти себя. Думаю, если бы я тогда не нашла в себе силы уйти, то мы бы и сейчас были вместе. Наверное, у меня была бы очень красивая жизнь, как в кино: мы через день ходили в театр на премьеры, собирали званые ужины, болтали с успешными людьми. Наверное, было бы так, благо судьба уберегла от жизни в России (смеется).

Для меня это был кейс из серии «правильный человек, неправильное время». Возможно, если бы мы встретились сейчас и жил он не в России, то у нас бы все получилось. Я многое проработала в себе после нашего расставания: стала уверенной в себе и своем деле, поняла, как вести совместный быт.

Те отношения, конечно, уже не вернуть. У него своя семья, да и у меня другая жизнь. Здорово, что в моменте все было именно так, и ничего менять я бы сейчас не стала.

ЕВГЕНИЯ (21)

активистка

– С молодым человеком мы встречались чуть меньше года. Помню, что я никогда не чувствовала сильной влюбленности. Не было этих пресловутых бабочек в животе, о которых так много говорят в ромкомах. Было просто хорошо и комфортно рядом с человеком.

Организм не подавал никаких признаков тревожности. Все было ровно, мы особо никогда не ссорились, но и ярких радостных моментов у нас не было. В какой-то момент я стала проводить с ним меньше времени. Практически месяц убеждала себя в том, что у меня просто много учебы, поэтому нужно больше личного пространства.

И мне было очень больно осознать в один из вечеров, что с этим человеком просто стало скучно. Я чувствовала себя плохо, потому что долгое время давала парню повод не волноваться. Говорила, что у нас все в порядке, хотя по факту ничего нормально не было. Думаю, это можно сравнить с обманом.

Сейчас мне кажется, что мы были просто хорошими друзьями, но не парой. Эти отношения не нуждались в «спасении» или «работе» над ними. Лучшее, что можно было сделать, – это разойтись.

Помню, как в новой компании он представлял меня как свою девушку. В такие моменты было жутко некомфортно. Я-то для себя уже все решила об уходе, а парень даже не догадывался об этом.

В свое оправдание хочу сказать, что я неделю пыталась поговорить с ним об этом, но диалога не получалось. Каждый раз, когда я пыталась начать разговор, он отстранялся и находил миллион более срочных дел. Он же не дурак: замечал, что я отдаляюсь и проявляю меньше эмоций. Думаю, подсознательно он все понимал, но все же ему было страшно услышать правду.

Расстались мы за ужином в квартире его родителей. Место и время, конечно, было максимально неудачными, но терпеть я больше не могла. В момент, когда его мама вышла на кухню, чтобы принести нам пирог, я повернулась к парню и выложила все как есть.

Он попросил перенести разговор на другое время, но я понимала, что тянуть уже некуда. Объяснив свои эмоции и чувства, я попрощалась с ним и его мамой и вышла из-за стола. Да, получилось не очень красиво, но для меня на тот момент это было лучшим решением.

После этих отношений я поняла, что карма существует. У меня уже было несколько ситуаций, в которых либо со мной расставались точно так же, либо держали на поводке «дальше – ближе». Понимаю, что сейчас я иногда веду себя как мой бывший, который оттягивал неприятный разговор и боялся услышать правду в лицо.

Мы словно поменялись местами. Теперь я понимаю, как больно пытаться не замечать, что партнер тебя больше не любит. Умом я осознаю, что легче этот факт просто признать и не мучиться от попыток залезть к партнеру в голову, чтобы что-то там исправить. Невозможно работать над отношениями, если в них вообще не осталось чувств.

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