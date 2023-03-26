Лукашенко автоматически стал мишенью №1 7 26.03.2023, 12:32

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Диктатор из мелкой занозы превратился в большой фурункул.

Авторы телеграм-канала «Ник и Майк» прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядероного оружия:

— Симптоматично, что про тактическое ядерное оружие в Беларуси заявил окурок. Потому что именно он хозяин оружия и красной кнопки. Синепалому синегубу эти планы не принесут ни безопасности, ни независимости.

В очередной раз ему продемонстрировали его полную зависимость. И пусть никого не смущает формулировка «по просьбе белорусской стороны». Точно так же ранее было по просьбе афганских, сирийских и даже казахских друзей. Из дружеских военных объятий выбрались только казахи.

Хранилище тактических зарядов автоматически становится мишенью номер 1. В этом плане безопасность скорее уходит в плоскость отрицательных значений. Но синепалого синегуба заботят только собственные ржавые яйца, а не безопасность белорусов.

Одновременно мы констатируем бесперспективность каких-либо переговоров с синепалым вассалом. Он очевидно уже ничего не решает. Стратегиям вовлечения или отрыва однозначно пришел конец. Равно как и мантрам-требованиям вывести войска.

Диктатор из мелкой занозы превратился в большой фурункул.

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