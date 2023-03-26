Перестанет ли Литва выдавать виды на жительство белорусам? 26.03.2023, 13:08

В законопроекте Сейма не все так однозначно.

Как сообщал сайт Charter97.org, Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, который приостановит для белорусов и россиян получение литовского гражданства, в этом законе также говорится об ограничениях на выдачу виз и ВНЖ. Беларусы в соцсетях восприняли новость в такому ключе, что белорусам перестанут выдавать визы и ВНЖ, и начали паниковать.

Журналисты the-village.me рассказали, о чем на самом деле идет речь в законопроекте и почему паниковать рано.

Что говорится в законопроекте

По сути, для белорусов, которые оказались в Литве по гуманитарным причинам, этот документ не меняет ничего, кроме вопроса получения литовского гражданства и возможности сделать электронную подпись.

В документе не идет речи о полном запрете выдачи виз и ВНЖ, в нем прописаны уже действующие ограничения: для подачи на ВНЖ белорусам нужно иметь визу (шенгенскую или национальную) или предыдущий ВНЖ (Литвы или другого государства ЕС), а для получения визы нужен посредник — МИД Литвы.

Если законопроект примут без изменений, в отношении белорусов появился два новых ограничения: они больше не смогут подать документы на литовское гражданство и на статус электронного резидента. Последнее означает, что беларусы не смогут сделать электронную подпись smart ID, с помощью которой можно пользоваться банковскими услугами, оплачивать коммунальные и налоги. Что будет с уже выданными белорусам электронными подписями пока неизвестно.

В комментарии «Радио Свобода» руководитель Freedom House в Литве Витис Юрконис объяснил, что для белорусов, которые будут получать визы и виды на жительство по гуманитарным причинам, ничего не изменится.

«Законопроект ничего не меняет из того, что и так делалось. В принципе, механизмы, которые были определены и уже работали на практике, сейчас прописаны на уровне закона. Стоит отметить, что законопроект имеет отсылку к изменению ситуации. Надо понимать контекст войны и соучастия беларуского режима в ней и вопросы национальной безопасности. В таком контексте и нужно видеть этот законопроект. Он не меняет того, что и так существовало последний год», — говорит Витис Юрконис.

Однако, по его словам, остается открытым вопрос IT-специалистов, которые релоцировались из Беларуси в Литву:

«Среди приехавших белорусов большая доля релокантов из ИТ-компаний. Тут вопрос, как это их коснется. Нужно быть активными самим белорусам, четко вести линию, где визы нужно выдавать и где их выдавать не нужно».

Чтобы этот законопроект вступил в силу, его должны принять во втором чтении. До этого в документ еще могут внести правки. Когда состоится второе чтение, пока неизвестно. Если закон примут, он будет действовать 1 год.

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