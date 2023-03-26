Аркадий Мошес: Все мосты для Лукашенко сожжены 4 26.03.2023, 13:25

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Аркадий Мошес

Решение о размещении ядерного оружия свидетельствует о панических настроениниях в Кремле.

Директор программы «Восточного партнерства» ЕС и России в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.

В интервью «Радыё Свабода» Аркадий Мошес отметил, что решение России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие — это еще один нелогичный шаг в сфере военной политики:

— Мы видели много таких движений в последние годы. До недавнего времени я не думал, что такое решение будет принято. Потому что нет смысла подталкивать ядерное оружие ближе к границам НАТО, потому что у России есть Калининградская область и это оружие можно разместить и там, не привлекая в игру другое государство. Особого военного и военно-политического смысла в нынешнем решении не вижу.

Но тот факт, что он все-таки был принят, свидетельствует о нервном, если не сказать паническом настроении Кремля. В Кремле поняли, что его угрозы применить ядерное оружие начинают напоминать известную сказку про мальчика, который кричал «Волк, волк!». Но в сказке наконец пришли волки. Сюда, наверное, не придут. Это попытка дестабилизировать ситуацию, чтобы напугать тех людей на Западе, которые склонны бояться. Однако я думаю, что в смысле запугивания Запада эта мера большого эффекта не даст.

Что касается белорусско-российских отношений, то эффект будет минимальным, пока у Минска не появится право на «второй ключ», право на участие в принятии решений о применении этого оружия. Конечно, белорусская пропаганда сделает из этого картину, согласно которой Беларусь становится такой же влиятельной ядерной державой, как и Россия.

По мнению эксперта, поскольку россияне будут контролировать это оружие, а значит, и принимать решение о его применении, Лукашенко будет иметь еще меньше влияния на происходящее в стране.

— Если хранилища для ядерного оружия начали строить некоторое время назад, то точки над ними фактически были расставлены еще раньше. По большому счету, Лукашенко можно и не спрашивать об этих шагах, — отмечает эксперт и добавляет, что политику все труднее и труднее давалось стремление к безъядерному статусу. — До 2020 года Лукашенко мог договориться с Западом о желании России разместить ядерное оружие в Беларуси. Мол, видите ли, Кремль давит на меня, может быть, вы мне что-то дадите, а я буду сопротивляться этим планам. Но после 2020 года, после угона самолета, после миграционного кризиса, после вступления в войну мосты с Западом были сожжены. И этого торгового фактора больше нет.

Эксперт отмечает, объяснение причин разместить тактическое ядерное оружие со стороны Путина выглядит неубедительным. Напомним, он заявил, что пошел на такой шаг из-за поставок Украине безъядерного оружия.

— Я думаю, что причина не в этом. На снаряды с обедненным ураном Россия тоже могла бы ответить снарядами с обедненным ураном, их у нее предостаточно, — считает эксперт. — Размещение ядерного оружия в Беларуси связано с тем, что перестало работать ядерное запугивание. Именно поэтому Москва пытается показать, что она не шутит и не блефует. Тот, кто склонен бояться, будет бояться. А кто не склонен, тот не убоится. Тактическое ядерное оружие — штука неприятная, но с его применением возникает большая психологическая проблема. Важным моментом ситуации является то, как Беларусь отреагирует на размещение на своей территории ядерного оружия, которое она не будет контролировать. После Чернобыля и всего, что произошло с Беларусью, не думаю, что многие белорусы воспримут это как «ура».

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