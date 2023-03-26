«После стендапа председателя исполкома на БелАЗе мы очень хорошо посмеялись» 26.03.2023, 14:51

Жодинское начальство засуетилось из-за новых санкций США.

Министерство финансов США внесло в санкционные списки ОАО «Белорусский автомобильный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», а также девять граждан Беларуси, семь из которых — члены Центральной избирательной комиссии. В списке лиц, на которые наложены рестрикции — и генеральные директора МАЗа и БелАЗа.

Про первую реакцию жодинцев на эту новость ex-press.by написал читатель: «Вчера была профсоюзная конференция БелАЗа. Там мы все и узнали о санкциях в отношении БелАЗа и гендиректора Сергея Никифоровича. Узнали от председателя исполкома — Дмитрия Заблоцкого. Он выступал и сказал, что мы теперь должны все сплотиться вокруг нашего руководства. А санкции против нас — это потому, что нас весь мир боится.

Хотелось ржать... Но вообще, конечно, страшно... Потому что атмосфера, когда все за всеми следят, сдают, докладывают друг на друга — она на БЕЛАЗе везде. Действительно, нас можно бояться этому миру. Но и молчать невозможно, поэтому и пишу анонимно».

«После конференции, мы очень хорошо посмеялись. А этот стендап от Заблоцкого, полный разных перлов, запомним надолго», — сообщил жодинец.

Напомним, 21 июня 2021 года Европейский Союз ввел секторальные санкции против Беларуси. Под них попал и БелАЗ. ЕС обозначил жодинский автогигант, как источник значимых доходов для режима, к тому же ответственный за репрессии против гражданского общества.

В своем решении Европейский совет отметил, что ОАО «БЕЛАЗ» предоставило свои помещения и оборудование для проведения политической акции в поддержку режима, а сотрудников, которые участвовали в забастовках и мирных акциях протеста, пугало и угрожало им увольнениями. Например, группа людей была закрыта в помещении, чтобы не допустить ее присоединения к другим участникам акции. Руководство компании представило СМИ забастовку как производственное собрание.

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