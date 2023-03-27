Мнение: Си Цзиньпин уехал из Москвы, прервав переговоры 2 27.03.2023, 10:52

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Глава КНР в какой-то момент понял, что его собеседник – патологический лжец.

Прошел один год и 29 дней войны. Фронт стабилен. Ничего нового ни в Бахмуте, ни вокруг Авдеевки не случилось. Впрочем, так же, как и на остальных участках фронта, пишет экс-вице-премьер РФ Альфред Кох в Telegram.

Отличился Путин. Он заявил, что в ответ на то, что Великобритания решила поставить Украине артиллерийские снаряды с сердечником из обедненного урана, он принял решение поставить в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Любой мало-мальски разбирающийся в вопросе человек это его объяснение иначе как анекдот воспринимать не может. Это равносильно тому, что сказать: «Раз ты взял на дуэль шпагу, то я возьму танк: ведь он тоже из железа».

Напомню, кстати, что давеча закончился визит Си Цзиньпина в Москву. И в совестном заявлении по результатам встречи были в том числе и такие слова: «Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие».

Воля ваша, но я путинский пассаж про размещение ядерного оружия в Беларуси иначе как плевком в лицо Си Цзиньпина назвать не могу. Не, ну правда: он только что подписал совместное заявление. Но еще не успели на нем высохнуть чернила, как он его нарушил. Открыто, демонстративно и буквально.

Как хотите, а я все-таки придерживаюсь своей версии, что Си Цзиньпин свалил из Москвы, раньше времени, прервав переговоры. Он просто в какой-то момент понял, что его собеседник – патологический лжец. И договариваться с ним о чем-то абсолютно бессмысленно.

У Путина нарушены фундаментальные когнитивные способности. Он не понимает, что взятые на себя обязательства нужно выполнять. Или их вовсе не брать. Он уверен, что обязательства берутся лишь потому, что в ту минуту, когда ты их берешь, они тебе кажутся выгодными. И выполняться они должны лишь до того момента, пока ты так считаешь. Как только взятое еще вчера обязательство перестало казаться тебе выгодным – ты можешь смело от него отказываться. Причем явочным порядком, без какого-либо предупреждения.

Путин уверен, что в этом, собственно, и заключается суверенитет страны. Он много раз открытым текстом говорил, что любое международное обязательство России должно выполняться лишь до тех пор, пока оно ей выгодно.

Его интеллекта не хватает, чтобы осознать простую истину: при таком подходе к выполнению обязательств они вообще не нужны. Действительно: если тебе что-то выгодно, то ты это будешь делать и без всяких договоров. И до тех пор, пока это тебе выгодно.

Договоры и заключаются, чтобы выполняться, и когда они тебе выгодны, и тогда, когда они становятся невыгодными. Потому что только при наличии договоров ты становишься предсказуемым. И это процесс обоюдный.

Именно договоры делают из людей общество, а их отсутствие превращает людей в стадо. В конечном счете, что такое мораль, как не разновидность договора? Атеисты считают, что мораль – это договор между людьми, а верующие – что это договор с Богом. Но так или иначе – это договор. А без него – это игра без правил.

Но Путин – человек абсолютно аморальный. Видимо, именно потому, что он и этого морального договора не признает. У него во всем виден примат личной выгоды над любыми взятыми на себя обязательствами.

Для него любой договор – форма разводки. В его понимании, любой договор хорош лишь тем, что его можно внезапно перестать выполнять и тем самым получить преимущество над другой стороной договора, которая в этот момент находится в наивном заблуждении, что договор продолжает действовать. Никаких других достоинств у договора нет.

Эта его детская убежденность в том, что для него договоры не имеют никакого значения, прекрасно уживается в нем с непреклонной требовательностью к выполнению договоров со стороны его визави. Тут он неумолим и буквален.

Его искренний гнев в минуты, когда ему кажется, что его партнер нарушил договоренности, нельзя списать только лишь на его врожденное лицемерие. Он вполне серьезно считает, что выполнение обязательств другими – их святая обязанность.

Так или иначе, но его решение разместить ядерное оружие в Беларуси, на мой взгляд, является официальным признанием того, что его так называемое зимнее наступление захлебнулось. И что оно не достигло своих целей. Поэтому теперь нужно снова использовать ядерный шантаж, чтобы усадить своих противников за стол и начать наконец вожделенные переговоры о «перемирии с учетом реалий».

То, что он вернулся к ядерной дубинке (то есть к тому, с чего начал), означает, помимо прочего, что Си Цзиньпин отказал ему в какой-то серьезной военной помощи, и следовательно, надеяться на позитивный для него перелом в войне уже нет никаких оснований.

Как должны реагировать мы? Очень просто: полный игнор. Собака лает – караван идет. Ведь ничего не поменялось. Все по-прежнему: идет подготовка к контрнаступлению, а дело наше правое. Следовательно, враг будет разбит и победа будет за нами.

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