В Японии заявили о новых санкциях против минского режима 28.03.2023, 10:42

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Из-за заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси.

Япония готова обсуждать с партнерами по «Группе семи» ужесточение санкций против режима Лукашенко на фоне заявлений Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.

«Что касается санкций в отношении Беларуси, то на фоне ситуации вокруг Украины мы ввели индивидуальные санкции в отношении президента Александра Лукашенко и других официальных лиц, а также ограничили импорт и экспорт. Мы намерены и дальше реагировать надлежащим образом в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7», — приводит ТАСС ответ министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на вопрос о намерении страны ужесточить санкции против минского режима.

Надо отметить, что вчера генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно выступил с осуждением намерения России разместить ТЯО в Беларуси.

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