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Тихановская встретилась с советником президента США Джейком Салливаном

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  • 28.03.2023, 11:42
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Тихановская встретилась с советником президента США Джейком Салливаном

Она подняла вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

Светлана Тихановская встретилась с советником президента США Джейком Салливаном. Она подняла вопрос о размещении в Беларуси российского ядерного оружия, о чем недавно объявил президент РФ Владимир Путин.

Тихановская назвала это решение неприемлемым. Она также выступила за принятие превентивных мер, которые могли бы предотвратить появление ядерного оружия в Беларуси. Она подчеркнула, что размещение ТЯО нарушает Конституцию Беларуси, ее безъядерный статус.

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