Тихановская встретилась с советником президента США Джейком Салливаном4
- 28.03.2023, 11:42
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Она подняла вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси.
Светлана Тихановская встретилась с советником президента США Джейком Салливаном. Она подняла вопрос о размещении в Беларуси российского ядерного оружия, о чем недавно объявил президент РФ Владимир Путин.
Тихановская назвала это решение неприемлемым. Она также выступила за принятие превентивных мер, которые могли бы предотвратить появление ядерного оружия в Беларуси. Она подчеркнула, что размещение ТЯО нарушает Конституцию Беларуси, ее безъядерный статус.