Тихановская встретилась с советником президента США Джейком Салливаном 4 28.03.2023, 11:42

1,164

Она подняла вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

Светлана Тихановская встретилась с советником президента США Джейком Салливаном. Она подняла вопрос о размещении в Беларуси российского ядерного оружия, о чем недавно объявил президент РФ Владимир Путин.

Тихановская назвала это решение неприемлемым. Она также выступила за принятие превентивных мер, которые могли бы предотвратить появление ядерного оружия в Беларуси. Она подчеркнула, что размещение ТЯО нарушает Конституцию Беларуси, ее безъядерный статус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».