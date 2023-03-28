«Кремль хочет подставить под удар Беларусь» 5 28.03.2023, 11:56

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Белорусы выдвинули свои версии, где РФ разместит ядерное оружие.

Эксперты ищут место, где будут храниться ядерные боезаряды РФ в Беларуси. Отмечается, что речь может идти как о новом объекте, так и о модернизации старого комплекса.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях выдвинули несколько своих версий относительно того, где разместят ядерное оружие:

«Оптимальный вариант для хранилища - Островецкая АЭС. Есть охрана, ПВО, подъездные ЖД пути, российские специалисты, маскирующий радиационный фон, хранилище отработанного. Строительные работы ведутся, строй, что хочу».

«У белорусов спросили, нужна ли нам эта ядерная дубина? Упырь усатый сдал наш суверенитет».

«Старые шахты все раскрадены, затоплены да разрушены. Шахта «Горбачёва» самая глубокая в Беларуси затоплена, раскрадена, проржавела».

«Дрозды, ЖК Восточный, Острошицкий городок, Вискули».

«Возвести же новое хранилище за три месяца исключительно сложно.... Если не поможет товарищ Си. Сразу будет понятна его позиция по этой теме».

«Путин хочет подставить под удар Беларусь и это реально. Это не шуточки и не ради разворовывания денег».

«Пусть обратят внимание на старый советский аэродром под Быховом. Русские с ним уже давно возятся».

«Только разгром Украиной российской орды остановит этот сценарий».

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