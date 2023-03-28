Сотрудничавший с Лукашенко украинский олигарх приказал разобрать вертолет, предназначавшийся для ГУР 13 28.03.2023, 12:52

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Вячеслав Богуслаев

Вертолет был необходим для выполнения боевых задач на фронте.

Президент АО «Мотор Сич», украинский олигарх Вячеслав Богуслаев блокировал поставку вертолета Ми-2 украинской разведке. Этот вертолет был необходим для выполнения боевых задач на фронте. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Богуслаев даже приказал своим подчиненным разобрать вертолет на запчасти, а всю эксплуатационную документацию уничтожить.

«Выполняя распоряжение чиновника, работники завода сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, которые отвечают за работу несущего винта», - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили Богуслаеву дополнительно о подозрении по статье «препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

Как писал сайт Charter97.org, Богуслаев сотрудничал с Лукашенко. В 2011 году «Мотор Сич» приобрела Оршанский авиаремонтный завод. Однако сотрудничество не задалось. В 2018 году Лукашенко национализировал предприятие.

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