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Сотрудничавший с Лукашенко украинский олигарх приказал разобрать вертолет, предназначавшийся для ГУР

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  • 28.03.2023, 12:52
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Сотрудничавший с Лукашенко украинский олигарх приказал разобрать вертолет, предназначавшийся для ГУР
Вячеслав Богуслаев

Вертолет был необходим для выполнения боевых задач на фронте.

Президент АО «Мотор Сич», украинский олигарх Вячеслав Богуслаев блокировал поставку вертолета Ми-2 украинской разведке. Этот вертолет был необходим для выполнения боевых задач на фронте. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Богуслаев даже приказал своим подчиненным разобрать вертолет на запчасти, а всю эксплуатационную документацию уничтожить.

«Выполняя распоряжение чиновника, работники завода сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, которые отвечают за работу несущего винта», - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили Богуслаеву дополнительно о подозрении по статье «препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

Как писал сайт Charter97.org, Богуслаев сотрудничал с Лукашенко. В 2011 году «Мотор Сич» приобрела Оршанский авиаремонтный завод. Однако сотрудничество не задалось. В 2018 году Лукашенко национализировал предприятие.

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