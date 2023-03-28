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Оранжевый уровень опасности в Беларуси сохранится и в среду

  • 28.03.2023, 13:51
Оранжевый уровень опасности в Беларуси сохранится и в среду

Белорусов ожидает сильный снег и порывистый ветер.

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на среду. В Беларуси будет идти сильный снег, ожидается порывистый ветер.

«29 марта (среда) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью по востоку страны сохранятся сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В Минске 29 марта (среда) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с», — говорится в предупреждении.

Сегодня в стране также действует оранжевый уровень опасности. Непогода уже привела к задержкам поездов, нарушению электроснабжения, усложнению дорожных условий, которые обернулись авариями.

29 марта погоду в продолжат определять атмосферные фронты от южного циклона с центром над Брянской областью России. Облачно, по западу с прояснениями. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С, по западу Беларуси до +6°С.

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