Оранжевый уровень опасности в Беларуси сохранится и в среду 28.03.2023, 13:51

Белорусов ожидает сильный снег и порывистый ветер.

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на среду. В Беларуси будет идти сильный снег, ожидается порывистый ветер.

«29 марта (среда) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью по востоку страны сохранятся сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В Минске 29 марта (среда) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с», — говорится в предупреждении.

Сегодня в стране также действует оранжевый уровень опасности. Непогода уже привела к задержкам поездов, нарушению электроснабжения, усложнению дорожных условий, которые обернулись авариями.

29 марта погоду в продолжат определять атмосферные фронты от южного циклона с центром над Брянской областью России. Облачно, по западу с прояснениями. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С, по западу Беларуси до +6°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».