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Американские эксперты: Заявления о размещении в Беларуси ядерного оружия демонстрируют слабость РФ

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  • 28.03.2023, 17:43
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Американские эксперты: Заявления о размещении в Беларуси ядерного оружия демонстрируют слабость РФ

США более чем внимательно следят за ситуацией.

Путин планирует разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. США более чем внимательно следят за ситуацией. Как восприняли такую новость-заявление из Кремля сами американцы? Есть ли у США уверенность, что Путин-Лукашенко таки применят ядерное оружие, если оба окажутся в «пятом углу»? Об этом пишет для «Апострофа» политический стратег Юрий Ванетик, проживающий в США.

В США на это смотрят как на давление России на Запад. Ядерное оружие всегда было тем, чем Россия пугала. Русский президент поднимал эти вопросы и раньше – и намеками, и четко говорил.

Как я уже отмечал, у наших людей страх, конечно, есть. Нормальные люди всегда боялись атомной войны. Я говорю сейчас о простых американцах. Но когда эту тему комментируют наши военные специалисты, то они говорят, что шанс минимален: вряд ли РФ это будет делать потому, что такой шаг будет иметь для них самые большие последствия.

У нас даже говорят, что это ставит под риск физическое существование самого российского президента...

Сегодня речь идет, как мы знаем, о тактическом ядерном оружии. В то же время, кроме последствий сугубо военных, у нас еще отмечают, что применение такого оружия катастрофически повлияет на окружающую среду во многих странах, в частности, это колоссально скажется на самой РФ. То есть в случае применения даже тактических боеголовок мир ожидают огромные последствия.

У нас обсуждают еще одну интересную тему. Мол, из РФ будут пугать Запад ядерным оружием, а использовать в войне они могут какие-нибудь нетрадиционные комбинации. То есть, применить какое-нибудь химическое оружие.

Однако опасения и страхи имеют место в основном среди граждан США. Такое больше наблюдается у тех, кто уже склонен бояться. А ведь на уровне специалистов существует четкая позиция – мы не позволим России нас ни пугать, ни запугать!

Все это давление на Запад, на НАТО, на США. РФ приводит себя в боевую готовность не столько уже в ключе наступления каких-то «бандеровцев», столько в контексте того, что на РФ наступает НАТО и что, если бы какая-то агрессия так приблизилась, например, к границам тех же США, то и Америка. аналогично реагировала бы. Словом, русские пытаются как-то оправдаться в глазах своих граждан, хотя мир прекрасно все видит.

С точки зрения психологии так поступают те, кто пытается запугать и не уверен в своих возможностях. Эти заявления из Кремля – ни что иное, как «наезд» на Запад со стороны РФ!

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