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Как быстро вымыть электрочайник от накипи

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  • 28.03.2023, 22:07
  • 3,156
Как быстро вымыть электрочайник от накипи

Проверенные лайфхаки.

Электрочайник – это самая распространённая кухонная техника, которой мы часто пользуемся в повседневной жизни. Однако в процессе эксплуатации, возникает одна проблема – это накипь. В данной статье я хочу поделиться с вами способом, как надежно удалить накипь из чайника, прилагая к этому минимум усилий, пишет ixbt.com.

Отчего возникает накипь и какое вредное влияние она оказывает на организм

Состояние водопроводной воды, которая течёт в кранах наших квартир и домах — не самое лучшее. Отчего образуется накипь? Формирование таких отложений внутри чайника происходит в процессе нагрева и испарения воды. Вдобавок также стоит упомянуть, что в подобной воде содержится большое количество различных минералов, способствующих быстрому образованию накипи внутри чайника. Сам же налёт представляет из себя желто — молочные отложения солей, а также других веществ, таких как: железо, соединения магния и кальция, и множество прочих соединений. В своей совокупности, вода с таким набором макроэлементов, оказывает крайне негативное влияние на человеческий организм.

Что можно предпринять в таких случаях? На мой взгляд, необходимо покупать более чистую воду, а также почаще заниматься очисткой чайника. Также стоит отметить, что отложения накипи на стенках чайника затормаживает процесс кипячения и нагреванья воды. Чайник становиться менее эффективным и потребляет больше энергии.

Поэтому нужно проводить постоянную очистку, чтобы минимизировать все сопутствующие негативные факторы.

Далее предлагаю ознакомиться с простым и удобным методом, который позволит быстро и надежно избавиться от накипи. Для этого нам потребуется:

1. Вода

2. Пищевой уксус

3. Лимонная кислота

Сначала берём чайник и набираем в него один литр воды. Затем берем стакан пищевого уксуса и ложку лимонной кислоты. Смешиваем все ингредиенты в чайнике и включаем его, чтобы он закипел. На следующем этапе, когда электрочайник закипел, ждем еще от 10 до 20 минут и выливаем воду из чайника. После того как вылили воду, оставшуюся накипь вытираем мочалкой, и уже можно увидеть готовый результат. Если на дне накипь всё ещё есть, то можно повторить процедуру с меньшим количеством воды. К тому же можно почистить чайник и без лимонной кислоты. Для этого необходимо будет взять обычный пищевой уксус и смешать его с небольшим количеством воды.

После всех процедур нужно помыть чайник водой, и пару раз его прокипятить. Кипячение необходимо производить для того, чтобы удалить остатки накипи, которые могут остаться на дне чайника. Данный способ подходит не только для электрочайников, но и для обыкновенных металлических, а также стеклянных чайников.

Для электрочайников, изготовленных из пластика, лучше использовать немного другой метод, а именно:

Необходимо взять один литр воды, вылить в чайник, и затем высыпать туда две упаковки лимонной кислоты. Включаем и ждем пока закипит вода, и даем постоять 10 минут. Выливаем воду и протираем мочалкой чайник - все готово.

Пищевой уксус с лимонной кислотой разъедает накипь и без всяких проблем удаляет ее. Данный способ очищения простой, дешёвый и высокоэффективный. Следует всегда помнить, что сохранение чайника в «чистоте», позволит продлить срок его службы, а также избавить наш организм от вредных элементов, содержащихся в накипи. А как вы боретесь с накипью? Поделитесь своим мнением на данный вопрос.

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