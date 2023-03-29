закрыть
29 марта 2023, среда, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS разгромил штаб Росгвардии в Донецке

4
  • 29.03.2023, 7:37
  • 14,346
HIMARS разгромил штаб Росгвардии в Донецке
фото: epa

Россияне понесли огромные потери.

В понедельник, 27 марта, ВСУ с HIMARS обстреляли штаб Росгвардии в оккупированном Донецке. В результате точного попадания ликвидировано 12 оккупантов, еще 60 «затрехсотили».

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», который ведет один из сотрудников спецслужб. Он также обнародовал соответствующие видео результата «демилитаризации».

«Уважаемые подписчики, по словам моего источника, трехэтажное офисное здание в Донецке, пострадавшее вчера (27.03) в результате обстрела, служило штабом федеральной службы войск национальной гвардии РФ», – говорится в сообщении.

Спецслужащий также отметил, что 12 росгвардейцев были уничтожены сразу, еще более 60 ранены. Среди «трехсотых» много находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а значит, они претенденты на «двухсотые».

«Обстрел был произведен с использованием РСЗО HIMARS», – подчеркнул автор Telegram-канала.

На видео показаны результаты точного попадания в трехэтажное здание штаба Росгвардии. Как видно из кадров, уничтожена значительная часть дома. На месте «прилета» возник пожар, огонь испепелил автомобили и военную технику врага, находившеюся возле штаба.

К слову, результаты прилета показали и российские СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин