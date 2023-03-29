HIMARS разгромил штаб Росгвардии в Донецке 4 29.03.2023, 7:37

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фото: epa

Россияне понесли огромные потери.

В понедельник, 27 марта, ВСУ с HIMARS обстреляли штаб Росгвардии в оккупированном Донецке. В результате точного попадания ликвидировано 12 оккупантов, еще 60 «затрехсотили».

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», который ведет один из сотрудников спецслужб. Он также обнародовал соответствующие видео результата «демилитаризации».

«Уважаемые подписчики, по словам моего источника, трехэтажное офисное здание в Донецке, пострадавшее вчера (27.03) в результате обстрела, служило штабом федеральной службы войск национальной гвардии РФ», – говорится в сообщении.

Спецслужащий также отметил, что 12 росгвардейцев были уничтожены сразу, еще более 60 ранены. Среди «трехсотых» много находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а значит, они претенденты на «двухсотые».

«Обстрел был произведен с использованием РСЗО HIMARS», – подчеркнул автор Telegram-канала.

На видео показаны результаты точного попадания в трехэтажное здание штаба Росгвардии. Как видно из кадров, уничтожена значительная часть дома. На месте «прилета» возник пожар, огонь испепелил автомобили и военную технику врага, находившеюся возле штаба.

К слову, результаты прилета показали и российские СМИ.

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