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Белорусы - Путину: Строй хранилища для «ядерки» у своего бункера

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  • 29.03.2023, 14:30
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Белорусы - Путину: Строй хранилища для «ядерки» у своего бункера

Кремль решил нанести удар по Польше с территории Беларуси.

Читатели сайта Charter97.org активно обсуждают планы Путина по размещению в Беларуси тактического ядерного оружия. Приводит некоторые их комментарии:

«Смысл размещения ядерного оружия в Беларуси в том, чтобы нанести удар по Польше с территории Беларуси, и ответка прилетела тоже по территории Беларуси».

«Беларусь для бункерного - буферная зона. Вроде бы как сенат США единогласно принял закон о признании Путина террористом. Дело за Джо Байденом. Так что появилась надежда, что будет принято решение посерьёзнее».

«Возможно и прав Фельтишинский: дело совсем не в угрозе применения, а в реальном применении тактического ядерного оружия. Ведь и нападение России на Украину тоже многие считали не реальным. Однако вон как все повернулось».

«Лукашенко ненавидит Польшу, он мозаичный психопат и если ядерный удар по Варшаве с территории Беларуси равен хотя бы 1%, то у Польши и НАТО есть все основания нанести удар на упреждение».

«Зыбучие пески. Чем больше дергаешься, тем глубже погружаешься. Так и Путин, чем больше понтов, тем ниже становится его статус».

«Верю, что придет время, в Украине закончится война, а в Беларуси, закончится Лукашенко. У украинцев с белорусами снова будут теплые дружеские искренние отношения. Жыве Беларусь!».

«Путин, какое ты имеешь право распоряжаться в Беларуси? Строй хранилища для своей «ядерки» у своего бункера. Нелегитимный Таракан тебе поможет. Поиграй в русскую рулетку».

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