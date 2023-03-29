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В Чериковском районе затопило понтонный мост через Сож

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  • 29.03.2023, 17:55
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В Чериковском районе затопило понтонный мост через Сож

Протяженность подтопления составляет 300 метров.

В результате повышения уровня воды в реке Сож произошло подтопление участка грунтовой дороги вблизи Черикова, сообщили в пресс-службе МЧС.

Протяженность подтопления составляет 300 метров. Из-за подтопления проезд к трассе Чериков — Костюковичи невозможен. Объезд осуществляется через города Кричев и Славгород.

Спасатели отметили, что населению близлежащих районов разослали СМС-оповещения, в которых рассказали о наличии объездов.

«При Чериковском райисполкоме состоялось заседание комиссии по ЧС. На нем были рассмотрены вопросы информирования граждан о сложившейся обстановке, организации работ по обеспечению устойчивого функционирования организаций и жизнеобеспечения населения, а также прогнозирование развития подтопления, его масштабов и последствий», — подытожили в МЧС.

Напомним, основной автомобильный мост в Черикове по улице Болдина был закрыт на реконструкцию в октябре 2022 года, в 300 м ниже по течению реки в ноябре 2022 года был возведен понтонный мост.

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