В Минске закрывается аквапарк «Лебяжий» 29.03.2023, 18:10

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На профилактику.

Аквапарк «Лебяжий» в Минске объявил о скором закрытии «в связи с проведением профилактических работ по устранению дефектов», сообщается на сайте учреждения.

Аквазона и спа-центр парка будут закрыты с 10 по 28 апреля включительно.

«Аквазона аквапарка ежегодно закрывается для проведения профилактических мероприятий для обеспечения максимальной безопасности и комфорта посетителей», — поясняет руководство «Лебяжьего».

При этом фитнес-центр аквапарка, размещенный в развлекательном корпусе, будет работать в обычном режиме.

В связи с закрытием аквазоны и спа продлеваются сроки действия всех электронных билетов, абонементов, подарочных сертификатов, которые включают пользование этими услугами, на срок, пропорциональный дням закрытия. Для продления нужно с 29 апреля обращаться к специалистам на кассах 2-го этажа, спа-центра и фитнес-центра.

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