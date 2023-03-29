В Крыму на авиабазе под Симферополем раздался взрыв
- 29.03.2023, 18:52
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Днем в среду, 29 марта, жители поселка городского типа Гвардейское, что в 22 километрах от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Гвардейское расположено в лесостепном предгорье Крыма. Там находится железнодорожный узел Остряково, магистральной линии Джанкой — Симферополь.
Кроме этого рядом с Гвардейским находится авиабаза.
Местные жители в Telegram-каналах сообщили о звуке громкого взрыва в районе авиабазы, от которого у домов дрожал потолок.
Официально взрыв пока не комментировали.
По данным российских пропагандистских Telegram-каналов, над Гвардейским якобы сработала система ПВО. Там якобы был сбит БПЛА.
Эту же версию озвучил и так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам беспилотник якобы упал в поле. Как он заявляет, жертв и разрушений не было.