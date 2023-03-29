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В Крыму на авиабазе под Симферополем раздался взрыв

  • 29.03.2023, 18:52
В Крыму на авиабазе под Симферополем раздался взрыв

Видео.

Днем в среду, 29 марта, жители поселка городского типа Гвардейское, что в 22 километрах от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Гвардейское расположено в лесостепном предгорье Крыма. Там находится железнодорожный узел Остряково, магистральной линии Джанкой — Симферополь.

Кроме этого рядом с Гвардейским находится авиабаза.

Местные жители в Telegram-каналах сообщили о звуке громкого взрыва в районе авиабазы, от которого у домов дрожал потолок.

Официально взрыв пока не комментировали.

По данным российских пропагандистских Telegram-каналов, над Гвардейским якобы сработала система ПВО. Там якобы был сбит БПЛА.

Эту же версию озвучил и так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам беспилотник якобы упал в поле. Как он заявляет, жертв и разрушений не было.

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