Хорватия передаст Украине вертолеты Ми-8 1 29.03.2023, 20:28

Киев получит 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

Хорватия уже в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8.

Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на заявление главы Минобороны Хорватии Марио Баножич.

По его словам, правительство Хорватии с начала полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину.

«И одним из шагов такой поддержки является решение, которое сейчас рассматривает наше правительство, а одним из пунктов этого решения есть вертолеты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы можем завершить передачу», - рассказал Баножич.

Хорватия в марте должна начать передачу Украине 14 транспортных вертолетов. В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

Еще в ноябре сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

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