Атака на А-50 в Мачулищах: в ГУР раскрыли масштабы потери РФ 1 3.03.2023, 10:32

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Способна ли Россия производить такие самолеты?

В конце февраля на военном аэродроме «Мачулищи» в Беларуси раздались взрывы. Затем появилась информация, что поврежден российский военный самолет А-50.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых, вероятно, повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Там есть разные модификации. Всего около 10 разных модификации подобных самолетов было. Другое дело несколько их есть, а способность их производить», – сказал он.

По его словам, производить самолеты подобные А-50 с подобными задачами, по состоянию на сегодня, «деградированная промышленность России не способна».

Юсов также напомнил, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

Утром 26 февраля на аэродроме «Мачулищи», расположенном в 12 километрах от Минска, прогремело два взрыва. В результате был поврежден один военно-транспортный самолет России ДРЛС А-5.

Активисты сообщили, что ответственность за инцидент взяли на себя белорусские партизаны.

К взрывам на аэродроме в поселке Мачулищи причастны два беспилотника производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе «кустарным» способом. Именно они повлекли повреждение военного летательного аппарата России ДРЛС А-50.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Для Украины заявил, что для Украины это хорошая новость. Этот самолет врага постоянно сопровождает атаки оккупантов крылатыми ракетами.

Российский разведывательный самолет А-50, атакованный дроном, после взлета улетел на ремонт в РФ и так и не вернулся на аэродром «Мачулищи».

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