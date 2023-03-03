Хопкинс в «Молчании ягнят» и Сталлоне в «Рокки» заговорят по-белорусски 3.03.2023, 19:21

Видеосервис Voka будет выкладывать каждую пятницу зарубежный фильм в белорусской озвучке.

Проект по озвучиванию мирового кино на белорусский язык CineVoka порадует зрителей несколькими новинками. Каждую пятницу они будут выходить на видеосервисе Voka.

В марте запланированы сразу пять премьер. Это популярный в 80-е годы пролого века боевик «Робокоп» о киборге; спортивная драма про боксера «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли; криминальный боевик «Ронин» с Робертом де Ниро; триллер «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом, а также фантастика «Звездные врата».

Кроме того, на платформе Voka уже можно посмотреть более 50 фильмов и сериалов в белорусском дубляже. Среди них шедевры мирового кино трилогия «Хоббит» и драма «Человек дождя». А еще первый сериал «Марыля. У пошуках дзіўнікаў» собственного производства.

Ранее министр культуры Беларуси сообщил, что завершена работа над фильмом «За полчаса до весны» о Владимире Мулявине. Тем временем в Беларуси начинаются съемки новой экранизации «Черного замка Ольшанского» по роману Владимира Короткевича.

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