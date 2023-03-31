«Белорусская разведка»: В задержании помощника Мясниковича был еще один мотив 31.03.2023, 12:55

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Дмитрий Шедко

Лукашенковские спецслужбы «заблудились».

Авторам телеграм-канала «Белорусская разведка» стало известно, что поводом для задержания помощника Михаила Мясниковича Дмитрия Шедко стали неудачные поиски источников слива информации оппонентам режима, в том числе и для сообщества «Белорусская разведка».

«Хотим посоветовать «коллегам» тщательнее напрягаться.

Передаем отдельный привет Димону и Шурику. Пишите рапорта на «расшифровку». Ваша «нейросеть» - тупой фейк для Тертеля, а нелепые попытки электронных атак и «фейковая оперативка», которую вы скармливаете руководству, до добра не доведет. Это вам не по гражданским работать, тут талант нужно иметь», — пишут авторы канала.

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