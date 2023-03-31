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Гродненец выстрелил из «пневматики» в двух парней из-за громкого разговора

  • 31.03.2023, 12:59
Гродненец выстрелил из «пневматики» в двух парней из-за громкого разговора

Одному из них он попал в глаз.

В Гродно 30 марта 18-летний парень выпивал с другом. Поздно вечером они возвращались домой, а проходя по улице Терешковой громко разговаривали, сообщает областная милиция.

Это вызвало недовольство 44-летнего жителя одной из квартир. Он живет на первом этаже, и ему мешали отдыхать.

Вначале он сделал парням замечание, но, не добившись результата, достал пневматический пистолет с целью напугать и сделал один неприцельный выстрел. Но в итоге шарик попал 18-летнему парню в правый глаз.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Стрелявший задержан.

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