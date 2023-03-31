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«Бухарестская девятка» выступила с заявлением о поддержке Украины

  • 31.03.2023, 22:37
«Бухарестская девятка» выступила с заявлением о поддержке Украины

Собрание прошло в польском городе Лодзь.

В пятницу в польском городе Лодзь собрались главы МИД «Бухарестской девятки», чтобы обсудить поддержку Украины. О главных вопросах встречи рассказал глава МИД Польши Збигнев Рау.

По его словам, на собрании, в частности, обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Европе и необходимые усилия по укреплению восточного фланга НАТО и подготовка к саммиту Альянса, который состоится в июле.

«Сегодня наши обсуждения сосредотачивались на трех вопросах: во-первых, ухудшение ситуации с безопасностью в Европе и связанные с этим наши усилия по укреплению восточного фланга НАТО, а также политическая и практическая поддержка Украины. Во-вторых, продолжающаяся адаптация НАТО к текущим и будущих вызовов в контексте подготовки к предстоящим встречам НАТО, то есть заседанию министров иностранных дел на следующей неделе и июльскому саммиту Альянса, который состоится в Вильнюсе», - рассказал Рау, сообщает «Укринформ».

По его словам, министры обсудили также увеличение расходов на оборону стран B9 на уровне, что позволяет выполнять свои обязательства в сфере коллективной обороны.

Рау подчеркнул, что страны B9 будут продолжать поддержку Украины в невоенном и военном измерениях.

«Для Польши и многих других союзников особенно этот второй аспект имеет огромное значение. Страны B9 здесь являются лидерами, в том числе, по сплочению союзников к более решительным действиям, как это имело место с передачей самолетов МиГ-29 или танков», - констатировал глава польской дипломатии.

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