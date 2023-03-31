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Хоккеист Толопило, отказавшийся подписывать письмо в поддержку лукашизма, пробился в НХЛ

  • 31.03.2023, 23:18
Хоккеист Толопило, отказавшийся подписывать письмо в поддержку лукашизма, пробился в НХЛ
Никита Толопило

«Ванкувер Кэнакс» договорился с белорусским вратарем о двухлетнем контракте начального уровня.

В твиттере клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» появилось сообщение: «Генеральный менеджер Патрик Олвин объявил сегодня, что клуб договорился с вратарем Никитой Толопило о двухлетнем контракте начального уровня».

Бывший пресс-секретарь минского «Динамо» Роман Шевцов, узнав об этой новости, написал у себя в твиттере:

«Искренне рад за Никиту. В 2021 году молодой вратарь «Динамо-Минск» отказался подписывать письмо в поддержку насилия, репрессий и Лукашенко в целом. За это его послали в фарм-клуб, где все равно мешали играть. Он уехал в Д2 Швеции и сумел оттуда попасть в НХЛ. Просто лучший!»

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