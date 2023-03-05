Подполковник ГУР дал оптимистичный прогноз касательно победы Украины 5.03.2023, 1:15

Война не затянется на годы.

Подполковник Главного управления разведки Минобороны Украины Денис Десятник, который пошел воевать добровольцем, признался, что видит победу Украины в ближайшие сроки. «Я не думаю, что война затянется на годы, потому что вижу, как сильно идет помощь с Запада. Если военная поддержка будет продолжаться в таком темпе, то где-то к концу лета мы сможем победить», – высказал свое мнение военнослужащий в интервью Василию Голованову.

По словам Десятника, ВСУ смогут сделать масштабное контрнаступление и вытеснить врага с территории Украины. Но при этом нужно будет делать много изменений в самой армии.

«Мы должны очень сильно подготавливать бойцов, даже на дальнем этапе. Мы должны обучать их работать на новой технике, которая нам поступит. Все очень непросто, но если логистику поставить в правильное русло, то мы сможем победить к концу лета. Это вполне возможно», – заявил подполковник.

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