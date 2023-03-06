На пальце Кадырова заметили медицинский прибор 6.03.2023, 14:58

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Новые факты, которые лишь подогревают слухи о болезни главы Чечни.

На пальце главы Чечни Рамзана Кадырова обнаружили медицинский прибор. На это обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram.

Прибор отчетливо заметно на видео встречи Кадырова с главой донецких террористов Денисом Пушилиным, приехавшим с визитом в Чечню.

«Можно предположить, что это переносной монитор для непрерывного контроля пульса и уровня кислорода в крови. Пульсоксиметр подключается к смартфону и в случае понижения заданных параметров издает звуковой сигнал. Контроль ведется непрерывно и особенно пристально во время сна», — пишет Геращенко.

Отмети, немецкое издание Bild писало, что у главы Чечни Кадырова серьезные проблемы с почками.

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