На пальце Кадырова заметили медицинский прибор
- 6.03.2023, 14:58
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Новые факты, которые лишь подогревают слухи о болезни главы Чечни.
На пальце главы Чечни Рамзана Кадырова обнаружили медицинский прибор. На это обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram.
Прибор отчетливо заметно на видео встречи Кадырова с главой донецких террористов Денисом Пушилиным, приехавшим с визитом в Чечню.
«Можно предположить, что это переносной монитор для непрерывного контроля пульса и уровня кислорода в крови. Пульсоксиметр подключается к смартфону и в случае понижения заданных параметров издает звуковой сигнал. Контроль ведется непрерывно и особенно пристально во время сна», — пишет Геращенко.
Отмети, немецкое издание Bild писало, что у главы Чечни Кадырова серьезные проблемы с почками.