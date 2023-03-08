Владимир Фесенко: Лукашенко отрезал себе последние пути к отступлению 2 8.03.2023, 16:58

3,238

Владимир Фесенко

Страх и паранойя у диктатора усиливаются.

Лукашенко впервые публично подтвердил повреждение российского самолета ДРЛО А-50У в Мачулищах, назвав его «терактом». Он обвинил в этом «украинского диверсанта», СБУ и ЦРУ. Почему белорусского диктатора «прорвало» спустя больше недели молчания об инциденте в Мачулищах?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

— Это может быть связано и с недавней поездкой Лукашенко в Пекин. Возможно, что в Китае он ощутил жесткие антиамериканские настроения, которые повлияло и на него. Он тоже решил продемонстрировать жесткость, действовать в похожей стилистике.

Возможно, есть и какие-то внутренние причины, влияющие на Лукашенко, но об этом лучше судить белорусским экспертам. Возможно, какие-то проблемы внутри страны, плохая работа и пограничников, и спецслужб.

Мне кажется, что произошедшее Лукашенко воспринял как личное унижение. Он во многом подражает Путину. Для него все должно быть стабильно и под контролем, а тут происходит такой инцидент, который показывает, что полного контроля нет.

У Лукашенко все сильнее проявляется паранойя. Она вообще присуща диктаторам. Мы видим усиление паранойи и у Путина, а сейчас это происходит с белорусским правителем.

Он боится переноса военных действий на территорию Беларуси. Лукашенко видит в этом угрозу для своей личной власти. То, что о причастности к этому инциденту заявили белорусские партизаны, тоже усиливает его паранойю.

Лукашенко понимает, что белорусская оппозиция сейчас на стороне Украины. Многие белорусы воюют в Украине и они могут обратить свое оружие против него после завершения войны или в том случае, если Лукашенко напрямую поддержит Путина — ввяжется в войну против Украины.

Подчеркну, что произошедшее в «Мачулищах» усилило паранойю и страхи Лукашенко. Отсюда и вот этот эмоциональный срыв. Он вообще за словом в карман не лезет, любит создавать информационные поводы своими эмоциональными выражениями, но опускаться до такого хамства некорректно и это своеобразная «красная линия».

Собственно, «красная линия» была пересечена Лукашенко 24 февраля прошлого года. В тот момент, когда РФ атаковала Украину с территории Беларуси, но что касается личных отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, то после таких оскорблений, думаю, что о них не может быть и речи.

Это еще один признак усиления конфронтации. Лукашенко все сильнее погрязает в болоте войны и конфликте с Украиной. Лукашенко мечется, не контролирует эмоции. С точки зрения классической политики, если бы он рационально оценивал свои перспективы, то было бы лучше для него избегать такого хамства в отношениях с украинским лидером, а он опустился до этого. Значит, отрезал себе последние пути к отступлению.

— Вы упомянули, что военные действия могут перенестись на на территорию Беларуси. Как вы это видите?

— Я говорю не о переносе классических военных действий на суше. Мы видим, что Украина неофициально, неформально применяет тактику, когда в ответ на обстрелы и удары по своей территории украинцы делают тоже самое.

Удары наносятся по территории тех стран, из которых атакуют Украину. Во время войны это неизбежно. Рано или поздно это должно произойти. Украина сейчас усиливает свой флот дронов и, по моему мнению, ответные атаки по территории России будут происходить.

Если будут атаки на Украину с территории Беларуси, то будут и атаки на военные объекты на белорусской территории. Повторюсь — это неизбежно.

Что касается других форм военных действий, то это зависит от Лукашенко. Если он ввяжется в военную авантюру Путина, если Беларусь официально пойдет на войну против Украины, то в этой войне на стороне Киева будут участвовать представители белорусской оппозиции. Не будет никаких препятствий для них начать войну против Лукашенко на территории Беларуси.

Лукашенко 24 февраля совершил фатальную ошибку. Мелкие ошибки продолжает совершать и дальше, но если ввяжется в войну против Украины, то — всё. Думаю, что тогда его ожидает очень печальный финал. Он раньше Путина может стать жертвой этой войны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».