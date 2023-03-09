Экс-глава СБУ: Половина российской артиллерии уже непригодна к ведению боевых действий 1 9.03.2023, 16:47

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Технику некому ремонтировать.

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, бывший глава Службы безопасности Украины, считает, что износ российской артиллерии достигает почти половины.

Такое мнение он высказал в эфире программы «Вердикт с Сергеем Руденко» на телеканале «Еспресо».

«У российского захватчика уже не хватает ни сил, ни средств. На самом деле у врага не хватает артиллерийских снарядов. Волна за волной россияне бросают вагнеровцев на позиции Вооруженных Сил Украины вблизи Бахмута и Угледара. Износ российских артиллерийских стволов достигает почти половины», - отметил Наливайченко.

По словам нардепа, половина российской артиллерии уже непригодна к ведению боевых действий.

«Россияне уничтожили их своими бесконечными обстрелами. То есть половина российской артиллерии непригодна, чтобы обстреливать украинскую землю и украинских защитников. И россиянам нечем заменить, некем отремонтировать. Путин мобилизовал рабочую силу, которая способна хоть что-то делать, где-то работать. Тем самым, уничтожая российских мобилизованных, изнашивается российское артиллерийское оборудование», – подчеркнул Наливайченко.

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