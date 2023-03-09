«Есть «подушка» в долларах, которой хватит на полгода, остальное инвестирую» 1 9.03.2023, 17:16

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Где белорусские релоканты хранят деньги.

Журналисты портала devby.io спросили у релокантов, где они хранят деньги после переезда, — и собрали три кейса из Польши, один из Литвы и один из Грузии.

Польша

«Деньги храню у родственников не в Беларуси, в стеклянной банке и в крипте»

— Деньги храню распределённо у близких родственников не в Беларуси, а ещё в банке — обычной стеклянной, и в крипте — всё в привязке к доллару и немного к евро. Суммы называть не буду .

Ещё часть денег храню в злотых в банке PKO. Почему не в валюте:

снять валюту можно только в отделениях твоего банка, в банкоматах дорого; при этом суммы выше определённой нужно заказывать за несколько дней;

напрягает некоторая неопределённость в связи с текущими и потенциальными санкциями и отношением различных банков и даже их отделений к счетам людей с белорусским паспортом.

Проблем с открытием счёта PKO у меня и моих друзей не было — нужен был паспорт, номер польского телефона и почтовый адрес в Польше. Песель и мельдунек не нужны.

«Есть „подушка“ в долларах, которой хватит на полгода. Всё остальное инвестирую»

— Живу в Польше. У меня есть «подушка» в долларах, которой хватило бы на несколько месяцев жизни здесь — в идеале на полгода. А всё остальное я инвестирую через брокера.

Деньги я вкладываю в аккумулирующие ETF с распределением по всему миру: США, развивающиеся рынки, развитые рынки кроме Японии и Европы, ETF на 20-летние облигации США, ну и немного в золото — как защитный актив. Почему именно в них — не надо платить налоги с дивидендов, плюс идёт автоматическое реинвестирование.

На жизнь я оставляю грубо около 1000 долларов (на двоих человек) плюс ещё 500 на оплату квартиры и коммунальных расходов.

Когда мои инвестиции достигли определённого порога, брокер запросил документ, подтверждающий источник дохода. Я попросил работодателя сделать выписку по зарплатам за всё время работы — брокеру она подошла.

В будущем при увольнении планирую всегда запрашивать в компаниях такие справки: лишними точно не будут.

«Откладываю 50% от зарплаты. Деньги распределяю на три части»

— Как правило, я откладываю 50% от зарплаты. Деньги распределяю на три части:

⅓ храню в кэше — это доллары;

ещё ⅓ — в акциях иностранных компаний, купленных через иностранных брокеров (Trading 212, Revolut, Degiro). Они в долларах и в евро;

и ещё ⅓ на стандартных банковских счетах в PKO и mBank: 50% — в долларах, 50% — в евро.

Чем обусловлено такое распределение средств — рисками блокировки, ввиду нестабильной геополитической ситуации и наличия белорусского паспорта. При этом у меня ВНЖ на 3 года.

Общая сумма денег, что хранятся в банках — до 20 000 долларов, поэтому документы на подтверждения источника средств не требовались. А иностранным брокерам нужны были только ВНЖ и адрес моего проживания.

Литва

«Частка грошай на інвестыцыйным рахунку ў ETF, столькі ж — на дэпазіце ў банку»

— Пераехала ў Літву паўтара года таму і паступова вывела праз свіфт-пераказы ўсе свае накапленні ў беларускім банку — гэта троху больш за 10 тысяч долараў. Летась яшчэ перад вайной я адкрыла інвестыцыйны рахунак на адной з еўрапейскіх платформаў. Частку грошай захоўваю там у ETF, прыкладна столькі ж — у доларах на дэпазіце ў SEB bankas.

Мой банк даволі строгі ў дачыненні да паходжання грошай, таму, калі я пераказвала грошы на інвестыцыйны рахунак, у мяне запыталі пацвярджэнне прыбытку.

Раней гэтыя грошы таксама ляжалі на дэпазіце ў Беларусi, але ж Альфа Банк не робіць выпіскі дыстанцыйна раней, ніж за год. А мне трэба было пацвердзіць прыбытак прыкладна за 2018–2019 гады. Дапамагло тое, што я працягвала працаваць у той жа кампаніі ўвесь гэты перыяд і майго тагачаснага заробку хапала, каб тэарэтычна гэтыя накапленні зрабіць, таму я проста звярнулася да бухгалтара па даведку.

Грузия

«$50 тысяч вложил в недвижимость на первой линии»

— Открыл ИП в Грузии, и за год перевёз из Беларуси порядка 50 тысяч долларов — часть суммы жена привезла, потом родители приезжали. Вложил деньги в премиальную недвижимость на первой линии — отели и аппарт-комплексы. Считаю, что на счетах средства держать рискованно, так как банки то и дело меняют свою политику.

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