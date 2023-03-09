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Дороги в Беларуси становятся хуже

  • 9.03.2023, 17:38
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Дороги в Беларуси становятся хуже

Причин ухудшения состояния дорожного фонда немало.

Качество дорог в стране становится все хуже. В чем причина такого стремительного обветшания? Давайте разбираться, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

На конец 2021 года в Беларуси насчитывалось около 3 млн легковых авто в собственности граждан и еще более 132 тыс. у организаций. Еще у граждан было 415 тыс. мотоциклов и мотороллеров (+10 тыс. у организаций), 10,9 тыс. автобусов (+30,5 тыс. у организаций) и 144 тыс. грузовиков (252 тыс. у организаций). И это не говоря о городском электротранспорте: 1424 троллейбуса, 391 вагон метро и 278 трамваев.  В среднем на 1000 жителей в стране приходится 324 легковых автомобиля (от 286 в Гомельской области до 379 в Гродненской). Это существенная нагрузка на дорожную сеть.

На содержание и развитие дорожной сети ежегодно расходуются немалые средства. Так, в 2023 году на эти цели планируется потратить 1,02 млрд рублей, и это на треть больше, чем годом ранее. Мы оплачиваем содержание дорог сразу из нескольких налогов и акцизов, государство сверх того зарабатывает на использовании дорожной сети, но, судя по всему, собираемых средств недостаточно для покрытия текущих расходов.

Так, в бюджете дорожного фонда текущего года его собственные доходы покрывают только половину расходов - 529 млн против 1 млрд 17 млн. Недостающие средства приходится брать из бюджета. На 2023 год их надо будет попросить в сумме 488 млн руб.

Стоит отметить, что годом ранее картина была лучше. В 2022 году собственных доходов дорожного фонда хватало на финансирование 75% расходов, в результате поддержка бюджета составляла значительно меньше — 189,4 млн рублей. 

Причин ухудшения состояния дорожного фонда Беларуси немало.

Во-первых, значительная часть транспортной инфраструктуры, построенная еще в советское время, поизносилась и требует не косметического, а капитального ремонта.

Во-вторых, до недавнего времени наиболее востребованные трассы модернизировались при финансовой поддержке международных финансовых структур и, соответственно, по западным же стандартам. Сейчас такой финансовой поддержки нет, а заканчивать реализацию уже начатых проектов приходится за счет увеличения бюджетного финансирования. Причем с каждым годом его будет требоваться все больше, так как транспортная инфраструктура имеет неприятную особенность изнашиваться.

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