Глава политического блока фонда Навального ушел в отставку 1 9.03.2023, 19:13

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Леонид Волков

Леонид Волков просил ЕС снять санкции с российских миллиардеров.

Леонид Волков, глава политического блока основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, ушел в отставку после скандала, возникшего из-за письма в защиту попавших под санкции российских миллиардеров.

Волков, который занимал пост предправления ФБК, сообщил в четверг, что «берет паузу в публичной деятельности» и предложил коллегами решить, готовы ли они продолжать с ним работу.

Волков назвал «политической ошибкой» письмо, которое в октябре направил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. В нем Волков попросил снять санкции с ряда состоятельных россиян, в том числе Михаила Фридмана и его партнеров по «Альфа-групп» (Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев).

«Сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его (письмо — ред.) не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», — признался Волков.

Письмо с подписью Волкова ранее опубликовал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов после того, как ФБК выпустил расследование, в котором говорилось, что журналист получал финансирование от московской мэрии.

Волков 8 марта заявил, что его подпись на обращении «отфотошоплена», но на следующий день признал ее подлинность.

По словам Волкова, обращаясь с просьбой снять санкции с миллиардеров, он рассчитывал «запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах».

«Я ошибся, — признал Волков — Я хочу попросить прощения у всех, чье доверие не оправдал — в первую очередь, конечно, у коллег по руководящим органам ФБК, у сторонников и, разумеется, у Алексея Навального».

По согласованию с Навальным, перед возвращением политика в Россию, Волоков стал руководить политическим блоком ФБК, рассказывала недавно в интервью Юрию Дудю Мария Певчих. Самой Певчих, по ее словам, помимо отдела ресследований достался медиа-блок. Третий соруководитель ФБК Иван Жданов, по словам Певчих, отвечает за административные вопросы.

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