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Ученые научились быстро снимать опьянение

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  • 9.03.2023, 23:24
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Ученые научились быстро снимать опьянение

С помощью гормона трезвости.

Быстро превращать пьяного в трезвого — это уже не фантастика. Ученые Техасского университета научились это делать. Пока, правда, в эксперименте на мышках. Но похоже, что метод будет работать и у людей.

Свое исследование они опубликовали в только что вышедшем номере авторитетного научного журнала Cell Metabolism. Работа очень серьезная и глубокая, с детальной проверкой достоверности результатов, пишет aif.by.

Мышек поили до «положения риз», но они быстро трезвели

Суть ее в том, что, когда мышки после большой дозы алкоголя буквально теряли сознание и координацию (в человеческом измерении это называется напиться «до положения риз», или до беспамятства), их быстро возвращали к состоянию трезвости, вводя дополнительно гормон FGF21.

Он входит в большое семейство так называемых «факторов роста фибробластов» (FGF). Они выполняют в организме массу различных функций, а не только стимулируют рост этих клеток соединительной ткани. Например, FGF21 вырабатывается печенью при голодании, дефиците белка, а также при потреблении простых сахаров и этилового спирта. Причем алкоголь является самым мощным его стимулятором.

Как пьянство победило эволюцию

Известно, что FGF21 подавляет желание пить спиртное и побуждает пить обычную воду. Ученые полагают, что это защитный механизм, уменьшающий потребление токсичного этилового спирта. Он сформировался в процессе эволюции, когда животные и люди получали его в составе забродивших фруктов и ягод. Но поскольку они были слабоалкогольными, в отношении нынешних, более крепких напитков его действия, похоже, недостаточно.

Сейчас ученые из Юго-западного медицинского центра Техасского университета открыли у него мощный отрезвляющий эффект. Они продемонстрировали и механизм действия FGF21. Он работает в так называемом голубом пятне. Это небольшое образование в стволе головного мозга с большим количеством связей с другими отделами мозга. Оно играет активирующую роль в таких процессах, как сон, внимание, память, в поддержании правильной осанки, в равновесии и в координации движений. Все это нарушается при опьянении, и все восстанавливается после стимулирующего действия FGF21 на нейроны, вырабатывающие норадреналин. То есть речь идет об активации ряда звеньев симпатической системы.

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