Лукашенко: Мне есть под кого ложиться

Лукашенко: Мне есть под кого ложиться5
- 1.04.2023, 8:15
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Диктатор признался, что сам привел российские войска в Беларусь.
Самозванец Лукашенко, выступая вчера с посланием, пытался убедить, что президент РФ Владимир Путин «никоим образом на него не влияет». Так, диктатор утверждал, что «не ложился под Путина».
«Мне сигналы поступают – «вот ты там под Путина лег». Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться. Мы еще не совсем…», – сказал самозванец.
Лукашенко также повторил свои жалобы на то, что якобы кто-то его подталкивает воевать против России и Путина.
«Гадкие вы люди. Вы не понимаете нашего менталитета, поэтому страдает и украинский народ, и нам несладко», – сказал узурпатор.
В то же время, он напомнил, что его государство предоставило свои полигоны для российских войск. При этом подчеркнул, что «не надо париться, что Россия здесь что-нибудь захватила».
«Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси…» – заверил Лукашенко.
Диктатор добавил, что он сам привез в Беларусь российские войска.