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Лукашенко: Мне есть под кого ложиться

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  • 1.04.2023, 8:15
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Лукашенко: Мне есть под кого ложиться

Диктатор признался, что сам привел российские войска в Беларусь.

Самозванец Лукашенко, выступая вчера с посланием, пытался убедить, что президент РФ Владимир Путин «никоим образом на него не влияет». Так, диктатор утверждал, что «не ложился под Путина».

«Мне сигналы поступают – «вот ты там под Путина лег». Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться. Мы еще не совсем…», – сказал самозванец.

Лукашенко также повторил свои жалобы на то, что якобы кто-то его подталкивает воевать против России и Путина.

«Гадкие вы люди. Вы не понимаете нашего менталитета, поэтому страдает и украинский народ, и нам несладко», – сказал узурпатор.

В то же время, он напомнил, что его государство предоставило свои полигоны для российских войск. При этом подчеркнул, что «не надо париться, что Россия здесь что-нибудь захватила».

«Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси…» – заверил Лукашенко.

Диктатор добавил, что он сам привез в Беларусь российские войска.

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