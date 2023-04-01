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«Рудольфович будет с нами стоять»: российская пропаганда сошла с ума из-за Киево-Печерской Лавры

  • 1.04.2023, 8:20
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«Рудольфович будет с нами стоять»: российская пропаганда сошла с ума из-за Киево-Печерской Лавры

Скабеева, судя по выражению лица, сама не поверяла своим словам в эфире ТВ.

Российские пропагандисты сходят с ума на фоне выселения УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры, пишет dialog.ua.

31 марта священнослужители УПЦ МП, которых попросили освободить помещения Киево-Печерской Лавры, устроили представление с привлечением прихожан.

Один из священников под видом «окропления святой водой» откровенно издевался над журналистами и общественниками.

А митрополит УПЦ (МП) Павел Лебедь пугал штурмом Лавры, который должен был начаться вчера в 17:00, но, как и предполагалось, не состоялся.

Происходящее в Лавре, безусловно, стало топ-темой в эфирах росСМИ.

Пропагандисты наперебой обвиняют Украину во всех смертных грехах и грезят «победой» русской церкви.

«Церковь победит. Запомните это интервью. Мы с тобой будем еще праздновать Пасху! Владимир Рудольфович будет с нами стоять в Киево-Печерской Лавре. Я в этом уверен. Придем туда, облобызаем мощи, обнимем монахов, которые вернутся в Лавру», - обещает тяжело больной Борис Корчевников.

«Сотрудники СБУ играют в настольный футбол мощами святых из Киево-Печерской лавры… Безумие теперь уже запредельное, но Запад такие вещи поощряет», - утверждает Ольга Скабеева, которая, судя по выражению лица, не верит своим словам.

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