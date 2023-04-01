Пионтковский: Путин впервые запросил пощады, запомните этот день

Пионтковский: Путин впервые запросил пощады, запомните этот день10
- 1.04.2023, 8:42
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Глава Кремля «вещал из чрева» диктатора Лукашенко.
31 марта 2023 года - очень важный день в российско-украинской войне. Устами белорусского диктатора Александра Лукашенко Кремль умолял Украину о перемирии.
Такое мнение высказал известный российский политолог, ярый критик путинского режима Андрей Пионтковский в эфире украинского телеканала, передает dialog.ua.
Нашумевшее выступление Лукашенко он назвал «чревовещанием». Особенно его удивило заявление белорусского диктатора о том, что нужно прекратить войну, так как якобы «солдаты с обеих сторон не понимают, за что воюют».
«Из его (Лукашенко - ред.) чрева вещал товарищ Путин. Запомните, сегодня, 31 марта 2023 года - очень важный день. Военный преступник Пу впервые запросил о пощаде. А как иначе интерпретировать этот пассаж в его тексте, озвученном Лукашенко: «Солдаты не понимают, за что воюют». А где же «демилитаризация»? И Путин не понимает? Это очень важный поворотный пункт», - рассказал Пионтковский.
Он обратил внимание на то, что параллельно с этими «просьбами о пощаде» российский диктатор продолжает угрожать миру ядерной войной. Это свидетельствует об отчаянном положении Путина, проигравшего войну.
«Именно так воспринимается в Вашингтоне это его откровение. Он отчаянно просит о перемирии. По существу, это уже первые наброски о капитуляции», - констатировал Пионтковский.
Показательно, что в ходе своей нашумевшей речи Лукашенко призывал Украину отказаться от большого весеннего контрнаступления и деоккупации своих территорий. Этим он, очевидно, транслировал страхи Москвы насчет будущих действий ВСУ. Белорусский диктатор призывал стороны «прекратить боевые действия».