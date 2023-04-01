Скандальный митрополит Павел получил подозрение от СБУ
- 1.04.2023, 9:23
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Недавно священник Московского патриархата угрожал Зеленскому и его семье.
Бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу вручили подозрение. По его словам, в его доме будут проводить обыски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в силовых структурах и заявление самого митрополита Павла.
Как подтвердили изданию источники, ему вручили подозрения по двум статьям, а именно его подозревают в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436 УКУ).
Что произошло
Сегодня утром в сети распространилась информация о вручении подозрения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры.
Впоследствии он сам подтвердил эту информацию и сообщил, что в его доме якобы будут проводить обыски.
Напомним, что одиозный митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) перед этим успел выбросить очередное скандальное заявление. Он обратился с угрозами президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как государство требует священников Московской церкви покинуть Киево-Печерскую лавру.