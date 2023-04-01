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«С августа по ноябрь этого года для Лукашенко наступит развязка»

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  • 1.04.2023, 11:32
  • 8,308
«С августа по ноябрь этого года для Лукашенко наступит развязка»

Дилемма разрешилась.

Выступая 31 марта с «посланием», самозванный правитель Лукашенко назвал своим полученное от Путина ядерное оружие и пригрозил ударить по Польше.

Читатели Charter97.org прокомментировали очередной безумный стендап диктатора:

«Карту принес? Откуда из Польши будет нападение».

«Ну вот и цель шантажа прорезалась - любой ценой остановить освобождение оккупированных территорий Украины».

«Дайте больному селедку!»

«Ну вот, и вся дилемма, кто первым получит удар, разрешилась. Лукашенко таки выпросил».

«Взвыл только сам узурпатор, чуя или петлю на своей шее, или чаек по-московски».

«Я вот честно, не понимаю какой смысл рядовому менту, КГБшнику или вояке погибать ради того, чтобы этот придурок не получил по заслугам и сохранил власть. Какую страну он «никому не отдаст», вы понимаете и какое ваше место в ядерном пепле? Может на политинформациях напрочь мозги высохли, ну тогда хоть инстинкты включите самосохранения, что станет с вами и вашими близкими? Но самое главное: ради кого и чего? Какая в государстве идея, какой строй? Я вот кроме спасения одной твари идей не вижу».

«Это все страх! Параноидальный, животный страх, и сипатое животное инстинктивно чует свою близкую, позорную кончину. Чует сипатый боров каждой клеткой, что очень скоро придется отвечать за ВСЕ преступления, и ничего хорошего ему не светит. С августа по ноябрь этого года и наступит развязка, помните мои слова».

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