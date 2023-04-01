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Видеофакт: Скандальный митрополит Павел сбежал из Лавры на «Мерседесе»

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  • 1.04.2023, 11:36
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Видеофакт: Скандальный митрополит Павел сбежал из Лавры на «Мерседесе»

Его свита так нервничала, что даже банку с вареньем разбила.

Бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь после вручения подозрения СБУ поспешил покинуть территорию святыни на своем «Мерседесе».

Представитель УПЦ МП очень спешил, а его помощники очевидно – нервничали. Напряжение не выдержала даже банка с малиновым вареньем, которую пытался унести с собой митрополит. «24 канал» опубликовал видео с места событий.

На видео видно, как митрополит быстро пытается сесть в свой «Мерседес», а его помощники упаковывают некоторые вещи. Похоже, варенье – одна из самых необходимых вещей митрополита.

Впрочем, банка, к сожалению, разбилась. Пришлось ехать без джема. В сети возмутились, что митрополит Павел так спешил, что даже не убрал за собой – разбитый стакан так и остался посреди дороги.

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