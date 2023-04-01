Украинский танк прямым попаданием разворотил траншею с 10 россиянами 1.04.2023, 12:28

Видеофакт.

Украинский танк с расстояния до 100 метров попал в траншею с десятью «вагнеровцами».

Видео боя опубликовала боевая группа К-2 54 ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

«В центре боевых действий оказалась маленькая позиция «Т-образка». Две посадки, шесть метров в ширину, сотни уничтоженных оккупантов вокруг. Отбив несколько атак противника, наше подразделение вынуждено было отступить, и контроль над этой позицией был потерян», - говорится в описании к видео.

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