Украинский танк прямым попаданием разворотил траншею с 10 россиянами
- 1.04.2023, 12:28
Видеофакт.
Украинский танк с расстояния до 100 метров попал в траншею с десятью «вагнеровцами».
Видео боя опубликовала боевая группа К-2 54 ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.
«В центре боевых действий оказалась маленькая позиция «Т-образка». Две посадки, шесть метров в ширину, сотни уничтоженных оккупантов вокруг. Отбив несколько атак противника, наше подразделение вынуждено было отступить, и контроль над этой позицией был потерян», - говорится в описании к видео.