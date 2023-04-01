закрыть
1 апреля 2023, суббота, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский танк прямым попаданием разворотил траншею с 10 россиянами

  • 1.04.2023, 12:28
Украинский танк прямым попаданием разворотил траншею с 10 россиянами

Видеофакт.

Украинский танк с расстояния до 100 метров попал в траншею с десятью «вагнеровцами».

Видео боя опубликовала боевая группа К-2 54 ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

«В центре боевых действий оказалась маленькая позиция «Т-образка». Две посадки, шесть метров в ширину, сотни уничтоженных оккупантов вокруг. Отбив несколько атак противника, наше подразделение вынуждено было отступить, и контроль над этой позицией был потерян», - говорится в описании к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко