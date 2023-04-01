Лукашенко и его банда становятся законными целями для превентивных ударов 1.04.2023, 12:33

Ситуация обострилась.

Какие последствия ожидают Беларусь после размещение в стране российского тактического ядерного оружия?

Своим мнением с телеграм-каналом «Баста!» поделился координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

— Ситуация для Беларуси ухудшилась, потому что белорусские военные объекты стали военными целями возможного ответного ядерного удара для стран НАТО.

Лукашенко пытается любым путем удержаться во власти. И эта комбинация с ядерным оружием, она, в его понимании, усилила его безопасность.

На самом деле Лукашенко не является легитимным правителем, и после данной комбинации он и его банда становятся ядерными террористами и законными целями для превентивных ударов, чтобы не допустить применения тактического ядерного оружия.

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