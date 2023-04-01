Лукашенко и его банда становятся законными целями для превентивных ударов
- 1.04.2023, 12:33
Ситуация обострилась.
Какие последствия ожидают Беларусь после размещение в стране российского тактического ядерного оружия?
Своим мнением с телеграм-каналом «Баста!» поделился координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:
— Ситуация для Беларуси ухудшилась, потому что белорусские военные объекты стали военными целями возможного ответного ядерного удара для стран НАТО.
Лукашенко пытается любым путем удержаться во власти. И эта комбинация с ядерным оружием, она, в его понимании, усилила его безопасность.
На самом деле Лукашенко не является легитимным правителем, и после данной комбинации он и его банда становятся ядерными террористами и законными целями для превентивных ударов, чтобы не допустить применения тактического ядерного оружия.