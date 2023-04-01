«Такие «пейзажи» виднеются из окон детских и спален» 7 1.04.2023, 12:58

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Минчане взбунтовались против ритуального бизнеса в их районе.

Несколько месяцев жители столичной Домбровки пытаются предотвратить открытие в своем районе бюро ритуальных услуг. По словам местных, оно планируется уже на начало апреля, пишет tochka.by.

На минской улице Матусевича, 33/3 идут активные работы, рассказали местные. Здесь собираются открыть бюро ритуальных услуг. В здании планируют «хранить тела в холодильнике», а также организовывать прощание с усопшими в ритуальных залах, уточнили жители Домбровки.

Их такой объект в собственном районе категорически не устраивает.

«У нас не хватает зданий социального назначения. Нет детских садов, поликлиник. Из магазинов во дворе – один «Евроопт». Школу, которая есть в генплане района, обещают построить уже восемь лет, гулять с детьми негде. А тут ритуальные услуги открываются», – выразили свое негодование жители близлежащих домов.

Из СТО в ритуальные услуги

Уже ставшее скандальным строение на Матусевича, 33/3 изначально работало как СТО. Около пяти лет назад станция техобслуживания съехала, а здание начали приводить в порядок, рассказала жительница района Дарья. (Все имена героев текста изменены по просьбе жителей Домбровки.)

«Около года назад там снова началось движение, и появились первые слухи о том, что планируют открывать ритуальные услуги. Мы решили получить точную информацию и, так как паспорта объекта нигде не нашли, обратились с вопросом в администрацию Фрунзенского района», – продолжила Елена.

Ответ пришел в конце мая 2022-го. Написали, что здание принадлежит индивидуальному предпринимателю, оно «специализированное розничной торговли».

В середине мая в сети появилось объявление о сдаче в аренду «магазина на ул. Матусевича, 33/3».

В описании автор указал:

«Здание хорошо подойдет для размещения оптового или розничного магазина любой направленности, сферы услуг, образования, медицины, ритуальных услуг с полным циклом».

Жители Домбровки позвонили по указанному в объявлении номеру и уточнили детали.

«Владелец нам разъяснил, что был человек из сферы ритуальных услуг, под которого делался ремонт, но на данном этапе он исчез. Сейчас же собственник ищет арендатора на долгосрочный период, и не важно, под какой вид бизнеса. При этом он добавил, что, несмотря на реконструкцию помещения под «ритуалку», там можно открыть и детский центр и т.д.», – рассказала жительница дома на Матусевича Варвара.

«Будут хранить и бальзамировать тела»

Все лето на объекте практически ничего не происходило, жители выдохнули и надеялись, что идея открыть в этом здании ритуальные услуги так и не претворится в жизнь.

Но в начале 2023-го стройка на Матусевича вновь ожила, рассказали местные. Через свои источники жители узнали о планах открыть там ритуальное бюро, где планируют оказывать широкий спектр услуг. В том числе – хранить и бальзамировать тела, а также организовывать прощальные церемонии, отметили местные.

С вопросами по объекту минчане пришли на выездной прием к главе района 14 марта.

«Он сказал, что не знает об этой ситуации и будет разбираться. Тогда мы передали администрации обращение с просьбой указать назначение объекта, его собственника и так далее. Но до сих пор ответа не получили», – отметила Дарья.

«На встрече с главой 15 марта начальник управления по архитектуре и строительству Екатерина Зайцева подтвердила, что там будут ритуальные услуги. Она же рассказала, где будут подвозиться и храниться тела, где планируется прощальный зал и так далее», – восстановила порядок событий присутствующая на той встрече жительница Домбровки Елена.

Она подчеркнула, что ритуальные услуги относятся к бытовым и требуют получения особых разрешений.

«Это абсолютное нарушение – открывать в объекте торгового назначения ритуальное бюро», – заключила Елена.

Тем не менее, по информации местных, объект собираются открыть в начале апреля 2023-го.

Вид из окна на ритуальные услуги

Дома на Матусевича сдавали около десяти лет назад, подчеркнули герои. Основная категория жителей – молодые семьи с детьми не старше девяти лет.

«Бюро находится от наших квартир буквально в 40 метрах. У многих все окна квартиры напрямую выходят на это здание. У некоторые такие «пейзажи» виднеются из окон детских и спален», – эмоционально подчеркнула Елена.

Территориально же бюро находится рядом с продуктовым магазином, кафе, церковью, спортивным залом, куда жители ходят на тренировки, поделились минчане.

«Тем более, обещанных детского сада и школы у нас до сих пор нет, поэтому дети ездят на уроки за несколько километров от дома. Дорога к остановке, кстати, проходит через здание бюро», – рассказала Дарья.

Уже сейчас, говорят жильцы, через окна и двери здания на Матусевича можно рассмотреть выставленные гробы.

Что говорят в администрации района

На данный момент жильцы уже написали обращения сразу в несколько учреждений: в администрацию района, комитет госконтроля и даже в администрацию Лукашенко.

Несколько дней назад снова пришли и на выездной прием к главе Фрунзенского района Сергею Шкрудневу. Собралось примерно 40-50 человек.

После долгого и эмоционального диалога Сергей Шкруднев рассказал, что администрация направила запросы в МАРТ, Министерство экономики и «стройархитектуры». Вероятно, глава района имел в виду Минстройархитектуры.

«У меня ваши люди были и в администрации, и на личном приеме – везде были. Вы думаете, что веером везде запросы направили – и все? У вас будет письменный ответ. Буквально через неделю он будет», – заявил Шкруднев.

«Через неделю поздно. Первого апреля они хотят открываться. После нашего обращения начали более активно строиться», – посетовали местные.

Разрешения на деятельность еще нет

По словам главы администрации, на данный момент начать работу бюро ритуальных услуг не может: нет разрешения на осуществление деятельности.

«Что у них есть? Это сам объект, он как бы завершен, а для деятельности у них ничего еще нет: ни режима работы, ни что там будет», – разъяснил Шкруднев.

Из толпы послышалось предложение приостановить работы по оборудованию бюро ритуальных услуг, чтобы бизнесмены «не тратили деньги на холодильники».

Однако оно не нашло поддержки у администрации. По словам главы района, объект на Матусевича, 33/3 ввели в эксплуатацию «комиссионно, со штрафами».

Он уточнил: строиться в Минске можно по-разному.

«Могут официально прийти в администрацию района, где находится любой объект, и по нашему решению им заниматься. А есть те, которые по самовольному строительству. Его тоже никто не отменял, и по нему мы тоже принимаем решение», – уточнил Шкруднев.

«В любом случае, я и раньше вашим объяснял, что чисто психологический момент в этом есть. Что окна идут на это строение, плюс церковь там… Может, вы и больше меня знаете, но у меня есть специалисты, которые в этом разберутся», – заявил глава района.

Прямого ответа, заработает ли на Матусевича, 33/3 бюро ритуальных услуг, Шкруднев не дал. Пояснив это тем, что на данный момент еще не получил всей информации о ситуации.

Жители Домбровки намерены и дальше стоять на своем: собираются на очередной личный прием к главе администрации в среду, 5 апреля.

«А если не поможет, то, надеемся, нас услышат чиновники повыше», – отметили жильцы домов на Матусевича.

Комментарий юриста

Так можно ли строить объекты ритуальных услуг вблизи жилых домов? Об этом мы спросили опытного адвоката Екатерину Саванович.

«Размещение похоронных бюро и магазинов ритуальных услуг в жилых домах запрещено, согласно части первой пункта девять статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь. Что же касается отдельно стоящих зданий, то здесь нужно рассматривать конкретные обстоятельства. Однозначного толкования норм нет, но мнение населения в данном вопросе должно учитываться», – отметила Екатерина.

Она подчеркнула, что в судебной практике были случаи, когда объект признавали угрожающим психоэмоциональному здоровью населения.

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