СБУ опубликовала разговоры митрополита Павлу и показала убранство его дома 1 1.04.2023, 14:04

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Скандальный священник Московского патриархата оскорблял украинцев и верующих других конфессий.

СБУ подтвердила вручение подозрения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу Лебедю. Его обвиняют в разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев.

Также он унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать вражеские настроения к ним. Кроме того, митрополит Павел делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия России.

«Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза», - заявили в СБУ.

В свою очередь вручение подозрения прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.

«Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему никакого шанса!» - отметил Малюк.

Так, на основании собранных доказательств митрополиту Павлу сообщено о подозрении по следующим статьям:

ч. 1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений),

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

Напомним, что сегодня утром стало известно, что митрополит УПЦ МП Павел получил подозрение от СБУ. После чего стало известно, что правоохранители направились в его дом на обыски.

Сам же представитель Московского патриархата заявил, что ему якобы дали домашний арест, а в УПЦ МП утверждают, что его сегодня должны быть допросить.

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