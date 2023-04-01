Пасха 2023: когда отмечают и традиции праздника 3 1.04.2023, 16:37

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Пасха - один из главных праздников в церковном календаре.

Пасха 2023 - самый главный праздник в церковном календаре, посвященный воскрешению Иисуса Христа. На Пасху в Беларуси принято печь куличи и красить куриные яйца в разные цвета.

Пасха - переходящий праздник, дата которого зависит от лунного календаря, но он всегда отмечается в воскресенье, пишет «Униан».

Когда Пасха 2023 - дата праздника

Определяют, когда Пасха 2023, следующим образом: смотрят, когда наступит первое полнолуние после дня весеннего равноденствия (21 марта). Ближайшее к этому полнолунию воскресенье и есть днем Пасхи. Если эта дата выпадает на еврейский праздник Песах, то Пасха переносится на неделю вперед.

Православная Пасха 2023 отмечается 16 апреля. У католиков Пасха в 2023 году отмечается на неделю раньше - 9 апреля.

Традиции празднования Пасхи

Перед Пасхой верующие придерживаются строгого семинедельного поста. Традиции Пасхи хорошо известны каждому. В этот светлый праздник посещают богослужение.

Там освящают продукты и ветки вербы. К празднику готовят куличи, паски, крашенные яйца и мясные блюда. В некоторых семьях на Пасху обмениваются подарками.

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