Похищение из российского плена: как украинка спасла мужа-военного 3 1.04.2023, 16:49

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Невероятная история.

Жительница Одессы Людмила Белинская выкрала раненого мужа из российского плена в Херсоне, когда он еще был под оккупацией РФ. Женщине помогли херсонские врачи и другие украинцы, передает ТСН.

Женщина рассказала, что сначала ей сообщили о гибели мужа Руслана. Ей сказали, что тело не могут забрать из-за плотного огня, но надо готовиться к похоронам. Однако, к счастью, Руслан выжил и лежал в окопе в селе Александровка Херсонской области.

- Меня оттащили в окоп, чтобы меня не переехала техника. В окопе я лежал три дня, – вспоминает мужчина.

Вскоре его нашли жители Александровки, они поили бойца молоком и яйцами, и прятали его в хлеву. Периодически он терял сознание, голова была пробита. Опасаясь за его жизнь, Руслана решили отвезти в больницу, но по дороге их перехватили оккупанты.

Россияне привезли Руслана в СИЗО, а затем в больницу Херсона. На допрос приходил их капитан. «Он мне предлагал перейти на их сторону, я выбрал плен», — рассказал он.

Нейрохирурги удалили ему часть черепа, почистили рану. Мозг был поврежден, что повлияло на моторику и Руслан не мог встать на ноги. Вскоре ему удалось вспомнить телефон жены и Людмили позвонили херсонские врачи, сообщив, что муж жив, но состояние его тяжелое.

В сентябре, несмотря на опасность, Людмила решила ехать в оккупированный Херсон. Ей удалось найти перевозчика, готового через десятки блокпостов перевести тяжелораненого украинского военного.

По словам женщины, она не справилась бы без помощи отчаянных херсонских врачей, которые держали с ней связь и предложили выписать справку, что Руслан травмировался в результате аварии, а не на поле боя.

«Сделали две выписки – для наших и одна, для россиян, что это ДТП», – рассказала она.

На черном входе больницы их ждал автомобиль, водитель привез пару на паромную переправу. За ней Руслана и Людмилу ждали украинские перевозчики. Они прошли десятки российских блокпостов со справкой о ДТП, но к счастью никто из россиян их тщательно не проверял.

Домой в Одессу они вернулись 13 сентября, как раз в день рождения Руслана. Мужчина упорно тренируется, чтобы снова научиться самостоятельно передвигаться.

«Организм будет использовать резервы и здоровые части мозга примут на себя функцию поврежденных. Нейропластичность – это очень сложный процесс», – отметили в реабилитационном центре.

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