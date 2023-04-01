Китай вновь призвал не размещать ядерное оружие за национальными границами 2 1.04.2023, 18:29

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КНР не критикует Путина, но выступает против его идеи.

Представитель Китая не упоминал Путина и его идею разместить ядерное оружие в Беларуси, но на брифинге в Совете Безопасности ООН 31 марта выступил против любого распространения ядерного оружия, в том числе такого, которое планирует Путин, передает «Белсат».

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан назвал ядерное оружие «дамокловым мечом, нависающим над нашими головами». Он подчеркнул: позиция Китая постоянная и четкая с первого дня владения ядерным оружием.

Китай, говорит он, обязался не использовать ядерное оружие первым, а только для защиты; не угрожать применением ядерного оружия государствам, которые им не владеют; отстаивает договор о нераспространении ядерного оружия; выступает за поэтапное ядерное разоружение и против размещения ядерного оружия за пределами государств, владеющих им.

Представитель Китая в речи не упоминал ни Россию, ни Беларусь, но напомнил о китайских предложениях по урегулированию «украинского кризиса» – Китай не называет войну в Украине войной.

Ранее представительница Министерства иностранных дел Китая многозначительно ответила на вопрос о планах размещения ядерного оружия в Беларуси: не критиковала инициативу, но напомнила о прежнем совместном заявлении государств, владеющих ядерным оружием.

Примечательно, что Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Беларуси через неделю по встрече с главой Китая Си Цзиньпином. Путин заявляет, что ядерное оружие не передадут Беларуси, а только разместят на территории Беларуси под российским контролем, что не нарушит обязательств России по нераспространению. Однако Лукашенко утверждает обратное: говорит, оружие «наше».

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