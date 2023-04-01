закрыть
1 апреля 2023, суббота, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Китай вновь призвал не размещать ядерное оружие за национальными границами

2
  • 1.04.2023, 18:29
  • 1,232
Китай вновь призвал не размещать ядерное оружие за национальными границами

КНР не критикует Путина, но выступает против его идеи.

Представитель Китая не упоминал Путина и его идею разместить ядерное оружие в Беларуси, но на брифинге в Совете Безопасности ООН 31 марта выступил против любого распространения ядерного оружия, в том числе такого, которое планирует Путин, передает «Белсат».

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан назвал ядерное оружие «дамокловым мечом, нависающим над нашими головами». Он подчеркнул: позиция Китая постоянная и четкая с первого дня владения ядерным оружием.

Китай, говорит он, обязался не использовать ядерное оружие первым, а только для защиты; не угрожать применением ядерного оружия государствам, которые им не владеют; отстаивает договор о нераспространении ядерного оружия; выступает за поэтапное ядерное разоружение и против размещения ядерного оружия за пределами государств, владеющих им.

Представитель Китая в речи не упоминал ни Россию, ни Беларусь, но напомнил о китайских предложениях по урегулированию «украинского кризиса» – Китай не называет войну в Украине войной.

Ранее представительница Министерства иностранных дел Китая многозначительно ответила на вопрос о планах размещения ядерного оружия в Беларуси: не критиковала инициативу, но напомнила о прежнем совместном заявлении государств, владеющих ядерным оружием.

Примечательно, что Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Беларуси через неделю по встрече с главой Китая Си Цзиньпином. Путин заявляет, что ядерное оружие не передадут Беларуси, а только разместят на территории Беларуси под российским контролем, что не нарушит обязательств России по нераспространению. Однако Лукашенко утверждает обратное: говорит, оружие «наше».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко