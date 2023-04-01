«Получал налоговый возврат в размере 800−1000 евро» 1.04.2023, 20:26

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Белорус сравнил уплату налогов в нашей стране и за границей.

Виталий в разное время был налоговым резидентом трех стран: Беларуси, Эстонии и Швеции. В первых двух это было связано с работой бизнеса, в третьей платил как «обычный налогоплательщик». Для zerkalo.io он сравнил налоговые системы в нашей стране и за границей.

— В целом все три страны поощряют электронный способ подачи деклараций, но если говорить о развитости IT-услуг в государственном секторе, то на первое место я бы поставил Эстонию, потом Швецию и в конце Беларусь (с огромным отставанием от последних двух), — говорит бизнесмен.

В Эстонии, по его словам, за счет успешного развития электронного правительства многие вопросы резиденты решают онлайн. Даже управляя компанией, можно решать все вопросы удаленно, в том числе физически находясь в другой стране. Это же касается подачи налоговой декларации.

Одна из особенностей, на которую Виталий обратил внимание, это то, что «нарваться на штраф со стороны госорганов — это исключительная ситуация».

— В любом случае с тобой сперва неоднократно выходят на контакт и пытаются разобраться, почему ты косячишь, может, ты что-то не понял и тебе нужно объяснить твою ошибку, чтобы ты не ошибался в будущем. Штраф выписывают, если видят, что все способы мягкого воздействия уже не работают, — рассказывает он и признается, что сам со штрафами ни разу не сталкивался, хотя были случаи, когда какие-то документы отправлял в органы с просрочкой дедлайна.

В Швеции, по его словам, технически процесс не сильно отличается от системы в Эстонии: все делается удаленно и онлайн. Самому человеку ничего рассчитывать не приходится, потому что данные в программу вносятся на основании сведений, которые в налоговые органы поступают от нанимателя или автоматически попадают туда по другим источникам дохода.

— Также собирается информация о расходах (например, уплаченная ипотека). На основании этих данных программа делает окончательный расчет, — рассказывает Виталий. — Если за год вы переплатили, тогда вам полагается возврат. Итоговый результат с расчетами и окончательным вердиктом (причитается ли вам возврат или нужно доплатить) присылают либо по почте, либо в электронном виде. Ваша задача — сверить данные и откорректировать, если, к примеру, какая-то часть доходов не попала в декларацию. Потом вы ее электронно подписываете. В случае доплаты вам придет письмо с реквизитами счета и инструкцией, как платить. Если вам полагается возврат, то он придет на счет, указанный в профиле кабинета налогового портала. Я обычно получал возврат в размере 800−1000 евро в год.

С налоговыми органами Беларуси мужчина взаимодействовал до 2018 года, когда жил в стране и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

— С точки зрения расчетов и декларирования особых нареканий не было. У меня была хорошая налоговая инспектор, которая в самом начале все показала и объяснила. Да и в целом в моем случае письменные консультации касательно исчисления налогов можно было получить без проблем. Но вот что действительно выбешивало в процессе декларирования — это страшный и глючный софт. Если в Швеции и Эстонии порталы для подачи декларации сделаны как обычный веб-сайт, который можно открыть на планшете, телефоне или компьютере, то в Беларуси это было что-то страшно убогое, тормознутое и работающее только под Internet Explorer. Интерфейс — не для слабонервных. Каждый момент подачи декларации молишься уже не столько за саму правильность расчета, сколько в надежде, чтобы не вылезла какая-то ошибка. Страшно напрягала необходимость каждые два года ходить в госорган, чтобы продлить электронный ключ под налоговый софт. Отдельно запомнился маразм с подачей отчетов ФСЗН по форме ДПУ-3. Их нужно подавать раз в год, причем отчет нужно было готовить в программе, потом печатать на листе, подписывать, экспортировать на флешку и ехать к инспектору, чтобы он принял бумажный отчет и загрузил данные с флешки в свою программу.

С точки зрения простоты администрирования и удобства, налоговая система Беларуси, по мнению Виталия, стоит на последнем месте. С системой проще справиться грамотным пользователям, остальным приходится обращаться за помощью. В то время как в Швеции и Эстонии, говорит, для подачи декларации достаточно уметь открыть браузер и знать, где и что нужно нажать.

— По-моему, это результат того, что ручной труд в ЕС ценится очень дорого, поэтому проще разработать и внедрить автоматизированную систему так, чтобы в итоге сократить ручной труд и снизить расходы на администрирование. В Беларуси ручной труд оплачивается гораздо дешевле, поэтому вопрос трудозатрат на администрирование всегда был не на первом месте.

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