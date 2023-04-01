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В Киеве суд избрал меру пресечения митрополиту Павлу

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  • 1.04.2023, 20:48
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В Киеве суд избрал меру пресечения митрополиту Павлу

Ему запретили обращаться к верующим.

Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения митрополиту Павлу в виде домашнего ареста на 60 суток. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно решению суда, митрополит Павел также обязан носить электронный браслет и не может общаться с верующими.

- Cледствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать агрессию РФ, будучи наместником Киево-Печерской лавры путем общения с прихожанами монастыря, - заявлял прокурор, предъявляя обвинение подозреваемому.

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