Эксперт: Путин пообещал Лукашенко ядерное оружие из-за обиды на Си Цзиньпина 1.04.2023, 20:53

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Российский диктатор не может смириться с поражением.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал решение Путина по поводу размещения потенциальных носителей ядерного оружия в Беларуси, которое тот сделал в разрез с обещаниями, что ранее давал Китаю.

Российский диктатор в рамках переговоров с лидером КНР в Москве хотел заручиться поддержкой Си Цзиньпина, чтобы «приморозить» конфликт в Украине, но, не добившись своего, достал свой «ядерный козырь», уверен Подоляк.

- Он проявил свою субъектность в том смысле, как сам это понимает. Первое - он опять начал говорить о ядерном оружии, второе - он решил, что его «эффектное» заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси всех сильно запугает, третье - он показал, что в этой войне с ним говорить не о чем, потому что он будет постоянно повышать ставки, - указал он.

Подоляк считает, что решение дать ядерное оружие Беларуси, прежде всего, объясняется своеобразной внутренней истерикой со стороны Путина.

- Истерика - несомненно, аффективное поведение - несомненно, классические клинические признаки несостоятельности психики у этого человека на лицо, и не только у него, а у российской элиты, - указал Подоляк.

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